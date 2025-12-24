Λούβρο: Κάγκελα στα παράθυρα της γκαλερί μετά την «κλοπή του αιώνα» – Πάνω από 100 κάμερες το 2026

Σύνοψη από το

  • Μεταλλικά κάγκελα εγκαταστάθηκαν την Τρίτη (23/12) στο Μουσείο του Λούβρου, στα παράθυρα της γκαλερί από την οποία κλάπηκαν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα τον περασμένο Οκτώβριο.
  • Το μέτρο εντάσσεται στα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά τη σοκαριστική ληστεία του Οκτωβρίου, με τα πρότυπα ασφαλείας στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου να βρίσκονται υπό εντατική εξέταση.
  • Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο για αυξημένη βιντεοεπιτήρηση, με αναφορές να κάνουν λόγο για εγκατάσταση περισσότερων από 100 καμερών και αυξημένη περιμετρική επιτήρηση μέχρι το 2026.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Λούβρο
(AP Photo/Emma Da Silva)

Mεταλλικά κάγκελα εγκαταστάθηκαν την Τρίτη (23/12) στο Μουσείο του Λούβρου, στα παράθυρα της γκαλερί, από την οποία κλάπηκαν τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, τον περασμένο Οκτώβριο.

Πρόκειται για το τελευταίο μέτρο που έχει ληφθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς τα πρότυπα ασφαλείας στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου βρίσκονται υπό εντατική εξέταση μετά την σοκαριστική ληστεία του Οκτωβρίου.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, Francis Steinbock, δήλωσε στο AFP ότι «Αυτό είναι ένα από τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά την κλοπή».

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, εργάτες στο μπαλκόνι της γκαλερί τοποθέτησαν τα κάγκελα που ανυψώθηκαν με γερανό για τα ψηλά παράθυρα της γκαλερί.

«Είχαμε δεσμευτεί να το κάνουμε πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Steinbock, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με την «ασφάλεια των άλλων παραθύρων».

Λούβρο
Photo: Thibault Camus, AP

Η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα τοποθετηθούν κάγκελα «πριν από τα Χριστούγεννα», σημειώνοντας ότι είχαν αφαιρεθεί το 2003-2004 κατά τη διάρκεια εργασιών αναστήλωσης.

Επίσης, μια αστυνομική μονάδα έχει αναπτυχθεί στο μουσείο και ένα σχέδιο για αυξημένη βιντεοεπιτήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ο Steinbock με αναφορές να κάνουν λόγο για εγκατάσταση περισσότερων από 100 καμερών και αυξημένη περιμετρική επιτήρηση μέχρι το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, οι κλέφτες πάρκαραν ένα ανυψωτικό μηχάνημα κάτω από την Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται τα βασιλικά κοσμήματα. Ανεβήκαν, έσπασαν ένα παράθυρο και χρησιμοποίησαν ειδικούς τροχούς για να κόψουν τις γυάλινες προθήκες που περιείχαν τους θησαυρούς, οι οποίοι παραμένουν άφαντοι.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: Το Νο1 εορταστικό τρόφιμο που πρέπει να παραλείψετε για να αποφύγετε τα αέρια

Σχολές ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις 1,9% στις τιμές των οικοδομικών υλικών τον Νοέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:57 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ιταλία: Κατασχέθηκαν 435 κιλά κοκαΐνης αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ

«Πάνω από 435 κιλά» κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας αξίας στη μαύρη αγορά «άνω των 70 εκατομμυρίων...
13:49 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Ενήμερος ο Πούτιν για τις προτάσεις των ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ενημερωθεί σχετικά με τις επαφές με τους απεσταλμένους ...
12:14 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε την Ταϊβάν την Τετάρτη 24/12, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σε...
11:49 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία: Στο μικροσκόπιο ο καταγραφέας ήχου και το μαύρο κουτί – Η αεροσυνοδός Maria Pappa ανάμεσα στα θύματα

Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών βρίσκεται ο καταγραφέας ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα