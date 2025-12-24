Συρία: Συνάντηση υπουργών με τον Πούτιν – Στο τραπέζι η στρατιωτική συνεργασία

Enikos Newsroom

διεθνή

πούτιν
Φωτογραφία: Reuters

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της νέας συριακής ηγεσίας έγιναν την, Τρίτη, δεκτοί στη Μόσχα από τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με τον οποίο συζήτησαν για στρατιωτική συνεργασία, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας Άσααντ αλ Σιμπάνι και ο υπουργός Άμυνας Μουρχάφ Αμπού Κάσρα συζήτησαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην στρατηγική συνεργασία στον τομέα των στρατιωτικών βιομηχανιών», μετέδωσε το πρακτορείο Sana.

Αυτή αφορά την «ενίσχυση των δυνατοτήτων άμυνας του συριακού στρατού» και κυρίως «τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών εξοπλισμών», προκειμένου «να υποστηριχθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα στη Συρία και στην περιοχή», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο επίκεντρο και η ανοικοδόμηση της χώρας

Οι συνομιλίες αφορούσαν επίσης οικονομικά σχέδια, κυρίως την ανοικοδόμηση της χώρας που έχει υποστεί ανείπωτη καταστροφή από τον εμφύλιο πόλεμο, σύμφωνα με το Sana.

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σαράα είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι θέλει τον «επαναπροσδιορισμό» των σχέσεων Δαμασκού-Μόσχας, κατά την πρώτη του συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, πρώην συμμάχου του Κρεμλίνου, ο οποίος κατέφυγε με την οικογένειά του στη Ρωσία μετά τη φυγή του από τη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Ρωσία δήλωσε έτοιμη να μετάσχει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, η οποία σπαρασσόταν για σχεδόν 14 χρόνια από εμφύλιο πόλεμο, που ξέσπασε το 2011 μετά την καταστολή φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων, όπως και να εργαστεί στον συριακό πετρελαϊκό τομέα.

Επίσης τίθεται το ζήτημα του μέλλοντος των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων της Ταρτούς και της Χμεϊμίμ, που βρίσκονται στη μεσογειακή ακτή και συνιστούν τα μόνα επίσημα στρατιωτικά φυλάκια της Ρωσίας εκτός της πρώην ΕΣΣΔ.

Η Μόσχα είχε χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις εγκαταστάσεις αυτές κατά την επέμβασή της το 2015 στον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία σε υποστήριξη του Μπασάρ αλ Άσαντ, εξαπολύοντας σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στις περιοχές που ήταν υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

 

