Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία στον Σωκράτη Φάμελλο – Ο χορός του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Στην Κουμουνδούρου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος μαζί με τη σύζυγό του και τους συνεργάτες του άκουσε τα παραδοσιακά κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία. Ο κ. Φάμελλος δεν αντάλλαξε μόνο δώρα, δεν αντάλλαξε μόνο ευχές, αλλά έσυρε και το χορό.

Θέλουμε η πατρίδα μας, είπε, να πάει μπροστά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν είμαστε ενωμένοι και τα Χριστούγεννα, ανέφερε, ο Σωκράτης Φάμελλος. Είναι μια ευκαιρία να βρούμε τις δυνάμεις μας, είπε.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε το κόστος που έχει φέτος το εορταστικό τραπέζι. «Το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι 20% – 30% ακριβότερο από το ήδη ακριβό περσινό», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Κάθε χρόνο και χειρότερα δηλαδή. Για να μη θυμηθώ ότι το γιορτινό τραπέζι είναι 70% ακριβότερο απ’ ότι ήταν το 2019», σχολιάζει, επισημαίνοντας ότι «η γαλοπούλα και τα γλυκά έχουν διπλάσια τιμή από τότε», ενώ «το αρνί αυξήθηκε κατά 80%, το χοιρινό 95%, το γάλα και η φέτα πάνω από 60%».

«Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ απασχολημένη με το βόλεμα των δικών της παιδιών, τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, το κλείσιμο των ταχυδρομείων και κυρίως με το κουκούλωμα των σκανδάλων της. Και δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με τους πολίτες και την αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εδώ και ένα χρόνο αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, αλλά και έλεγχο της αγοράς για πάταξη της αισχροκέρδειας», τονίζει ο Σ. Φάμελλος και καταλήγει:

«Κ. Μητσοτάκη, το σίγουρο είναι ένα: Καλές γιορτές και καλύτερες μέρες για τον κόσμο, θα έρθουν μόνο όταν φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση».