Λέσβος: Ένοχοι οι 4 αστυνομικοί που συνόδευαν τον Τούρκο διακινητή που έπεσε στη θάλασσα από πλοίο

Ένοχοι κρίθηκαν από το πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης οι 4 αστυνομικοί, που συνόδευαν τον Τούρκο διακινητή μεταναστών, ο οποίος έπεσε από το πλοίο στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου, τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8), κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του.

Οι 4 αστυνομικοί της διεύθυνσης μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής, κρίθηκαν ένοχοι για την κατηγορία της απελευθέρωσης του κρατούμενου και τους επιβλήθηκε ποινή 5 μηνών και 10 ημερών με τη δυνατότητα άσκησης έφεσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 32χρονος Τούρκος είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στην Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να δικαστεί στο Εφετείο για υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 32χρονος Τούρκος κοιμόταν στο πάτωμα του πλοίου και φορούσε χειροπέδες, κατά την μεταγωγή με το πλοίο. Κατάφερε να αιφνιδιάσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνόδευαν, όταν ένας επιβάτης άνοιξε μία πόρτα κι εκείνος βρήκε την ευκαιρία να πηδήξει στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που είχε μεταδώσει ο ΑΝΤ1, καταγράφεται ο 32χρονος να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έχει σταματήσει. Κάποιοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να στρέψουν τον προβολέα στο σημείο, όπου βρισκόταν ο άνδρας. Παράλληλα, ενημερώθηκε το Λιμενικό, ώστε σκάφη να σπεύσουν στην περιοχή και να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Δείτε το βίντεο:

 

 

 

