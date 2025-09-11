Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης στον Realfm 97,8: Τι είπε για τη λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα

Για τη λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα μίλησε ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Keele, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Θεωρώ ότι ακριβώς επειδή η συζήτηση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ έντονη και ευλόγως και δικαίως είναι έντονη. Κανένας δεν αναλάμβανε ένα τέτοιο εγχείρημα και κανένας σοβαρός πανεπιστημιακός δεν ενεπλέκετο σε ένα τέτοιο εγχείρημα αν δεν θεωρούσε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει μία υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά», είπε ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης.

«Επειδή έκρινα ότι θα πρέπει και μία χροιά συμμετοχής ανθρώπων που συμμετέχουν του γενικότερου δημόσιου βίου της χώρας γιατί και αυτό είναι μία εμπειρία που πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στα παιδιά, ένας από τους συνεργάτες που παρακάλεσα και δέχτηκε με μεγάλη μου χαρά να είναι κοντά μας στην επιστημονική μας επιτροπή είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος», τόνισε ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης.

Σε ερώτηση τι μπορούν να προσφέρουν τα μη κρατικά Πανεπιστήμια στην Παιδεία και τον Πολιτισμό της χώρας μας ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης απάντησε: «Πρώτον μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που η κάθε Σχολή έχει εκ της φύσεως της, με παράκαμψη αυτής της βαριάς γραφειοκρατίας του Δημοσίου που επιβαρύνει τις Νομικές Σχολές. Δεύτερον μία προοπτική για το μέλλον, δηλαδή νομικές σπουδές που προσβλέπουν στο πώς θα είναι το επάγγελμα του νομικού τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Τρίτον διεθνές αποτύπωμα, δηλαδή ο δικός μας ο απόφοιτος δεν θα είναι μόνο ένας πολύ καλός νομικός για την Ελλάδα αλλά θα είναι ένας πολύ καλός Ευρωπαίος – για να μην πω διεθνής- νομικός. Τέταρτον μία ποιότητα στις σπουδές τέτοια ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό όνομα και να φτάσουμε στο σημείο, αυτή είναι και η δική μου φιλοδοξία, το πτυχίο αυτής της σχολής μετά από ορισμένα χρόνια, γιατί αυτό χρειάζεται βάθος χρόνου όπως αντιλαμβάνεστε, να έχει μία βαρύτητα ανάλογη πτυχίων μεγάλων μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό».