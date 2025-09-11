Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης στον Realfm 97,8: Τι είπε για τη λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

Για τη λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα μίλησε ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Keele, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Θεωρώ ότι ακριβώς επειδή η συζήτηση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ έντονη και ευλόγως και δικαίως είναι έντονη. Κανένας δεν αναλάμβανε ένα τέτοιο εγχείρημα και κανένας σοβαρός πανεπιστημιακός δεν ενεπλέκετο σε ένα τέτοιο εγχείρημα αν δεν θεωρούσε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει μία υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά», είπε ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης.

«Επειδή έκρινα ότι θα πρέπει και μία χροιά συμμετοχής ανθρώπων που συμμετέχουν του γενικότερου δημόσιου βίου της χώρας γιατί και αυτό είναι μία εμπειρία που πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στα παιδιά, ένας από τους συνεργάτες που παρακάλεσα και δέχτηκε με μεγάλη μου χαρά να είναι κοντά μας στην επιστημονική μας επιτροπή είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος», τόνισε ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης.

Σε ερώτηση τι μπορούν να προσφέρουν τα μη κρατικά Πανεπιστήμια στην Παιδεία και τον Πολιτισμό της χώρας μας ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης απάντησε: «Πρώτον μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που η κάθε Σχολή έχει εκ της φύσεως της, με παράκαμψη αυτής της βαριάς γραφειοκρατίας του Δημοσίου που επιβαρύνει τις Νομικές Σχολές. Δεύτερον μία προοπτική για το μέλλον, δηλαδή νομικές σπουδές που προσβλέπουν στο πώς θα είναι το επάγγελμα του νομικού τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Τρίτον διεθνές αποτύπωμα, δηλαδή ο δικός μας ο απόφοιτος δεν θα είναι μόνο ένας πολύ καλός νομικός για την Ελλάδα αλλά θα είναι ένας πολύ καλός Ευρωπαίος – για να μην πω διεθνής- νομικός. Τέταρτον μία ποιότητα στις σπουδές τέτοια ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό όνομα και να φτάσουμε στο σημείο, αυτή είναι και η δική μου φιλοδοξία, το πτυχίο αυτής της σχολής μετά από ορισμένα χρόνια, γιατί αυτό χρειάζεται βάθος χρόνου όπως αντιλαμβάνεστε, να έχει μία βαρύτητα ανάλογη πτυχίων μεγάλων μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό».

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι δημοσιογράφοι εκπαιδεύονται στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Άνοια: Ποιες παθήσεις πριν τα 55 διπλασιάζουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η προσφορά που κατέθεσαν Chevron και HELLENiQ Energy, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη – 100 επιχειρήσεις και πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

Τι σημαίνει η φράση «βλέπει διά της τεθλασμένης» και από πού προέρχεται

Επιστήμονας «επέστρεψε στις ρίζες του» και ανακάλυψε πιθανή πρόοδο στην κβαντική υπολογιστική
περισσότερα
12:54 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Γκύζη: Η στιγμή που ο 59χρονος ανοίγει πυρ εναντίον εργαζομένου καθαριότητας – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει καρέ-καρέ την επίθεση με όπλο στου Γκύζη, σε βάρος υπα...
12:53 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Καρέ καρέ η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης στα Μάλια – Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 23χρονη

Η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης των δύο μηχανών στην Κρήτη καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο...
12:30 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Κως: Συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός – Προσπάθησε να βιάσει γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 28χρονου αλλοδαπού για βιασμό, σχηματίστηκε από ...
12:19 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόδος: Ζευγάρι Ιταλών έκλεβε συστηματικά δερματολόγο – Άρπαξαν 60.000 ευρώ από το ιατρείο του

Εξιχνιάστηκε την Τετάρτη 10/9 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος