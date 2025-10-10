Κρήτη: «Οδύσσεια» για μαθητή Λυκείου που παίρνει απουσίες από το Γυμνάσιο – Τι καταγγέλλει η οικογένειά του

Μεγάλη ταλαιπωρία υφίσταται ένας μαθητής στην Κρήτη, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει δικαιωθεί δικαστικά για απόφαση που τον «άφηνε» στην ίδια τάξη λόγω απουσιών, εξακολουθεί να φαίνεται καταχωρημένος ως μαθητής της Γ’ Γυμνασίου και όχι της Α’ Λυκείου.

Την καταγγελία της οικογένειας του μαθητή έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega». Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής της Α’ Λυκείου εξακολουθεί να «πληρώνει» την προσπάθειά του να αποφύγει τον διευθυντή του Γυμνασίου στο οποίο πήγαινε, έναν άνθρωπο που σήμερα βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο διευθυντής φέρεται να είχε επιδείξει ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο συγκεκριμένος μαθητής επέλεξε να αποφεύγει την παρουσία του διευθυντή, κάτι όμως που είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό απουσιών και τελικά να μείνει στην ίδια τάξη.

Μετά την σύλληψη του διευθυντή, η οικογένεια του μαθητή προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση που τον άφησε στην ίδια τάξη.

Αν και το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ του μαθητή, η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κρήτης, με αποτέλεσμα ο μαθητής να εξακολουθεί να φαίνεται καταχωρημένος ως μαθητής Γ’ Γυμνασίου, λαμβάνοντας απουσίες.

«Ασυνήθιστη περίπτωση»

«Έχουμε μία αρκετά ασυνήθιστη περίπτωση. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ο μαθητής είχε υπερβεί το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών στην Γ’ Γυμνασίου, ωστόσο εμείς, καθώς θεωρούμε ότι οι απουσίες, κάποιες απομακρύνσεις ιδιαίτερα που είχαν επιβληθεί θεωρούμε ότι δεν είχαν επιβληθεί νόμιμα, προσφύγαμε δικαστικά», είπε αρχικά ο δικηγόρος του μαθητή, Μάνος Χριστοφακάκης.

«Το μεγάλο πρόβλημα ξεκινάει από τον πρώην διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ήταν μία προσωπικότητα που φέρεται συστηματικά να είχε μαινόμενη και καταχρηστική συμπεριφορά. Ο άνθρωπος αυτήν την στιγμή είναι προσωρινά κρατούμενος για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου, αλλά στην περίπτωσή μας δεν αφορά τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, ο διευθυντής αυτός είχε μία ιδιαιτέρως καταχρηστική και προβληματική συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η μητέρα του μαθητή, η οποία ανέφερε αρχικά πως «όταν πήγαμε να κάνουμε την εγγραφή στο Λύκειο, “πετούσε” το παιδί το σύστημα έξω. Δεν εκτελείται η απόφαση (η δικαστική), είναι το πρόβλημά μας και το μεγάλο ερώτημα».

«Βλέπω το παιδί μου καθημερινά να ταλαιπωρείται και δεν μπορώ να το ανεχτώ άλλο αυτό», κατέληξε η μητέρα του μαθητή.

 

16:03 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

