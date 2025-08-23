Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο 23 Αυγούστου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αν και δεν θα λείψουν οι πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημεριανές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι μετεωρολόγοι δίνουν και προειδοποιήσεις για τοπικές μπόρες, περιορισμένη ορατότητα και πιθανές καταιγίδες. Παράλληλα, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με υψηλές θερμοκρασίες, με το ενδεχόμενο του καύσωνα να παραμένει ανοιχτό.

Η πρόγνωση από την Χαρά Μάλεση

Η Χαρά Μάλεση τόνισε ότι «γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με παροδικές νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες. Επιπλέον, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά υπάρχει η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα κεντρικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 31 έως 35 βαθμούς Κελσίου».

Για την Αττική, σημείωσε ότι «θα έχουμε αραιές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν στον Σαρωνικό 3 με 5 μποφόρ και στον Κορινθιακό δυτικοί ενισχυμένοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου». Στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, «αναμένεται αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου υπογράμμισε ότι «οι τοπικές ομίχλες θα κυριαρχούν με λίγες μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια και οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, με ανέμους που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ».

Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου

Από την πλευρά του, ο Σάκης Αρναούτογλου επεσήμανε ότι «δεν αποκλείεται να πέσουν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά, κυρίως σε Τρίκαλα, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα και στα πολύ ορεινά της Πελοποννήσου. Επίσης, στην ορεινή και νότια Χαλκιδική το πρωί, αλλά και σε Εύβοια και Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα, ενδέχεται να εκδηλωθούν κάποιες μπόρες και καταιγίδες». Πρόσθεσε ακόμη ότι «στην Αττική, όσο πιο ορεινά και ημιορεινά, μακριά από τη θάλασσα, τόσο πιθανότερο είναι να βγάλει κάποια μπόρα ή καταιγίδα μικρής διάρκειας».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Στο μεταξύ, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτίμησε ότι ο φετινός Σεπτέμβριος θα ξεκινήσει με υψηλές θερμοκρασίες, προειδοποιώντας για πιθανό καύσωνα στις αρχές του μήνα. Όπως ανέφερε, «τα προγνωστικά μοντέλα από το Ευρωπαϊκό και το Αμερικανικό Κέντρο Πρόγνωσης συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την Ελλάδα τόσο από τη Μέση Ανατολή όσο και από την Αφρική, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για αρκετές ημέρες».

“Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης!”

Καλό μεσημέρι!

Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη τιμή στα βόρεια έως 31 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-08-2025