Καιρός: Αλλαγή σκηνικού σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας – Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για τα Χριστούγεννα

Βροχερός θα είναι σήμερα, ο καιρός στη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καθώς σε πολλές περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, με το σκηνικό να παραμένει χειμωνιάτικο. Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν ότι ο καιρός έως τα Χριστούγεννα θα είναι άστατος, με δύο κύματα κακοκαιρίας, αυξημένα ύψη βροχής το Σαββατοκύριακο και σταδιακή βελτίωση ανήμερα των εορτών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, με τους ανέμους να πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έντασης 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17, ενώ τοπικά σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Για τις επόμενες ημέρες, το σκηνικό παραμένει άστατο, με βροχές και καταιγίδες να κυριαρχούν, καθώς δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο προβλέπονται αυξημένα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές, με έμφαση στα κεντρικά και νότια, ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και θα υπάρχουν πολλές… αναταράξεις στις θάλασσες. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές με σταδιακή ενίσχυση από το βράδυ του Σαββάτου με το ύψος βροχής να μπορεί να ξεπεράσει τα 20 mm σε περιοχές του λεκανοπεδίου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τα Χριστούγεννα

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα εκδηλωθεί το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες, ενώ το δεύτερο κύμα αναμένεται από το απόγευμα της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου έως το πρωί των Χριστουγέννων, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση από την Κυριακή, με πιο ουσιαστική υποχώρηση κοντά στην Πρωτοχρονιά, ενώ ανήμερα των Χριστουγέννων τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά από το μεσημέρι, διατηρώντας όμως την χειμωνιάτικη αίσθηση.

🎯ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

✅Από την Τρίτη το απόγευμα βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά, ενω παράλληλα θα… Δημοσιεύτηκε από Theodoros Kolydas στις Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι ο καιρός θα κινηθεί σε δύο φάσεις μέχρι την αλλαγή του χρόνου. Η πρώτη, που περιλαμβάνει τις γιορτές των Χριστουγέννων, θα έχει φθινοπωρινά χαρακτηριστικά με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, καθώς οι νοτιάδες θα διατηρήσουν τις υγρές συνθήκες έως και τις 28 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη φάση, μετά την Πρωτοχρονιά, θα φέρει χειμωνιάτικες συνθήκες με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες, με χιoνοπτώσεις να επηρεάζουν τα ορεινά και πιθανόν περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη… Δημοσιεύτηκε από Klearhos Marousakis στις Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι ο καιρός των Χριστουγέννων παραμένει αβέβαιος, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν μεταβολές στη χωρική κατανομή και την ένταση των φαινομένων.

Όπως αναφέρει, το Σαββατοκύριακο θα σημειωθούν λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια, με ενίσχυση των καταιγίδων από το απόγευμα του Σαββάτου στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική, οι βροχές θα συνεχιστούν με μικρότερη ένταση την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ το διήμερο Τρίτης – Τετάρτης (23–24 Δεκεμβρίου) προβλέπονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Ανήμερα των Χριστουγέννων τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν, με πιο ψυχρές και χειμωνιάτικες συνθήκες, ενώ η νέα χρονιά ενδέχεται να ξεκινήσει με πολύ κρύο και χιoνοπτώσεις.

“Δεν έχει κλειδώσει ακόμα ο καιρός των Χριστουγέννων .Ψυχραιμία!”

👉Τις τελευταίες 72 ώρες τα προγνωστικά μοντέλα εχουν… Δημοσιεύτηκε από Γιώργος Τσατραφύλλιας στις Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Όπως τονίζει από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός «μετά και τις λιακάδες της Παρασκευής, από το σήμερα και για αρκετές ημέρες, τα πράγματα αλλάζουν. Συνεχείς, βροχές και μπόρες, με τον υδράργυρο να υποχωρεί μεν, αλλά μέχρι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή στους 14-15 βαθμούς, τουλάχιστον μέχρι και τα Χριστούγεννα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βορειοανατολικοί 3 με 4 και στην Θράκη 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα κεντρικά και νότια τμήματα θα αυξηθούν και στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια 5 πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τις απογευματινές – βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Κρήτη μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και στα Δωδεκάνησα από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και από νωρίς το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές, και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025