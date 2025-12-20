Σαρωτικοί οι έλεγχοι στους δρόμους ενόψει εορτών – Μπλόκα της τροχαίας σε κεντρικές αρτηρίες της Αττικής

Η Τροχαία εντείνει τους ελέγχους ενόψει των γιορτών, θέλοντας να περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, συνεργείο της ΕΡΤ βρέθηκε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη διασταύρωση με την οδό Καλλιρρόης, όπου ήταν σε εξέλιξη μπλόκο της Τροχαίας Αττικής. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν αλκοτέστ σε διερχόμενους οδηγούς, στο πλαίσιο εντατικοποιημένων ελέγχων λόγω της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, από τις 2 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, στο συγκεκριμένο σημείο βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις. Από αυτές, οι 5 παραβάτες εντοπίστηκαν στη χαμηλότερη κλίμακα παράβασης, που επιφέρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα. Οι υπόλοιπες 7 περιπτώσεις αφορούσαν σοβαρότερες παραβάσεις, με αποτέλεσμα πρόστιμο 750 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες.

Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση, καθώς πλησιάζουμε στις ημέρες των Χριστουγέννων, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή τροχαίων δυστυχημάτων.