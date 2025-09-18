Γιώργος Παυλάκης: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15΄ – Την πρώτη γύρισες, τη δεύτερη δεν σε πρόλαβα» – Οι τελευταίες στιγμές του εικονολήπτη του ΑΝΤ1

Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλαμής περιγράφει τι συνέβη μετά το τελευταίο, όπως αποδείχθηκε, ρεπορτάζ του κάμεραμάν του ΑΝΤ1, Γιώργου Παυλάκη, στη λίμνη του Μόρνου.

«“Γιώργη που είσαι Γιώργη” φώναζα στις 12 σήμερα το μεσημέρι πάνω από ένα χωριό που είχε βυθιστεί στη λίμνη του Μορνου αλλά είχε αναδυθεί εκ νέου λόγω λειψυδρίας. Οτι είχα φθάσει στο Κάλλιο Φωκίδος. “Εδώ κάτω είμαι” μου φωνάζει και βλεπω το drone να σηκώνεται και να πετά πάνω από τα μισοβυθισμένα σπίτια. Μετά άρχισε η σκηνοθεσία του. Στήσου έτσι, πέτα μου δεξί ώμο μπροστά, κάτσε στα γόνατα να δείχνουμε το βάθος της λίμνης. Ανεβήκαμε, κάναμε και μερικές συνεντεύξεις, μπήκε ο καθένας στο αμάξι του και φύγαμε για Λιδωρίκι» περιγράφει στο κείμενο που δημοσίευσε στο flamis.gr με τίτλο “Έχασα το άλλο μου μισό στο τελευταίο μας ρεπορτάζ…”

«15 λεπτά οδήγησε. Πίσω του ήμουν. Και μόλις πάρκαρε στο κέντρο υγείας, πετάγομαι από το αυτοκίνητο και βλέπω το ίδιο σκηνικό. Επεισόδιο. Έρχονται γιατροί, τον σηκώνουμε, μπαίνουμε στο κέντρο υγείας. Ανέπνεε. Του ρίχνω μία τελευταία ματιά, με βγάζουν έξω. 45 λεπτά ΚΑΡΠΑ. Τέλος» προσθέτει ο Κωνσταντίνος Φλαμής.

«Αυτό ήταν το τελευταίο ρεπορτάζ Παυλάκη. Μόνο που τώρα γίναμε οι δύο μας πρωταγωνιστές. Και κανείς δεν μας βιντεοσκοπούσε. Ήσουν εκεί αλλά χωρίς την κάμερά σου. Εσύ πάλευες να ζήσεις κι εγώ προσπαθούσα να κάνω ότι σκεφτόμουν. Δεν σε πρόλαβα την δεύτερη φορά αδελφέ. Έφυγες σχεδόν στα χέρια μου. Στα δικά μου, του αντιδημάρχου και ενός γιατρού. Και πέρασε ρε φίλε όλη μας η ζωή σε δευτερόλεπτα μπροστά μου. ΟΙ φωτιές, οι μεγάλοι σεισμοί, τα Νοσοκομεία, οι αγρότες, οι αποστολές. Πέρασαν από το μυαλό μου τα ταξίδια στον πόλεμο της Ουκρανίας, στην Αλβανία, στην Κορέα. Οι συζητήσεις μας, οι διαφωνίες, οι συμφωνίες, οι κόντρες, τα γλέντια» σημειώνει στη συνέχεια.

«Ρε θηρίο θες να σου πω κάτι; Συγγνώμη αν σε στενοχωρούσα καμιά φορά πάνω στο ρεπορτάζ. Και μου λείπεις ρε φίλε. Μου λείπεις, γιατί στη δουλειά έχασα το άλλο μου μισό. Άκου δεν παίρνει μπρος ο Παυλάκης. Ο Παυλάκης θα ΄ναι σε κάθε “σταντ απ” μου μπροστά. Σε κάθε ρεπορτάζ θα μου λέει… κάνε ένα βήμα πίσω και δώσε μου ώμο. Ο Παυλάκης θα παίρνει μπρος. Γιατί το ρεπορτάζ θα ναι ο Παυλάκης» καταλήγει.