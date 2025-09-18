Γιώργος Παυλάκης: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15΄ – Την πρώτη γύρισες, τη δεύτερη δεν σε πρόλαβα» – Οι τελευταίες στιγμές του εικονολήπτη του ΑΝΤ1

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γιώργος Παυλάκης

Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλαμής περιγράφει τι συνέβη μετά το τελευταίο, όπως αποδείχθηκε, ρεπορτάζ του κάμεραμάν του ΑΝΤ1, Γιώργου Παυλάκη, στη λίμνη του Μόρνου.

«“Γιώργη που είσαι Γιώργη” φώναζα στις 12 σήμερα το μεσημέρι πάνω από ένα χωριό που είχε βυθιστεί στη λίμνη του Μορνου αλλά είχε αναδυθεί εκ νέου λόγω λειψυδρίας. Οτι είχα φθάσει στο Κάλλιο Φωκίδος. “Εδώ κάτω είμαι” μου φωνάζει και βλεπω το drone να σηκώνεται και να πετά πάνω από τα μισοβυθισμένα σπίτια. Μετά άρχισε η σκηνοθεσία του. Στήσου έτσι, πέτα μου δεξί ώμο μπροστά, κάτσε στα γόνατα να δείχνουμε το βάθος της λίμνης. Ανεβήκαμε, κάναμε και μερικές συνεντεύξεις, μπήκε ο καθένας στο αμάξι του και φύγαμε για Λιδωρίκι» περιγράφει στο κείμενο που δημοσίευσε στο flamis.gr με τίτλο “Έχασα το άλλο μου μισό στο τελευταίο μας ρεπορτάζ…”

«15 λεπτά οδήγησε. Πίσω του ήμουν. Και μόλις πάρκαρε στο κέντρο υγείας, πετάγομαι από το αυτοκίνητο και βλέπω το ίδιο σκηνικό. Επεισόδιο. Έρχονται γιατροί, τον σηκώνουμε, μπαίνουμε στο κέντρο υγείας. Ανέπνεε. Του ρίχνω μία τελευταία ματιά, με βγάζουν έξω. 45 λεπτά ΚΑΡΠΑ. Τέλος» προσθέτει ο Κωνσταντίνος Φλαμής.

«Αυτό ήταν το τελευταίο ρεπορτάζ Παυλάκη. Μόνο που τώρα γίναμε οι δύο μας πρωταγωνιστές. Και κανείς δεν μας βιντεοσκοπούσε. Ήσουν εκεί αλλά χωρίς την κάμερά σου. Εσύ πάλευες να ζήσεις κι εγώ προσπαθούσα να κάνω ότι σκεφτόμουν. Δεν σε πρόλαβα την δεύτερη φορά αδελφέ. Έφυγες σχεδόν στα χέρια μου. Στα δικά μου, του αντιδημάρχου και ενός γιατρού. Και πέρασε ρε φίλε όλη μας η ζωή σε δευτερόλεπτα μπροστά μου. ΟΙ φωτιές, οι μεγάλοι σεισμοί, τα Νοσοκομεία, οι αγρότες, οι αποστολές. Πέρασαν από το μυαλό μου τα ταξίδια στον πόλεμο της Ουκρανίας, στην Αλβανία, στην Κορέα. Οι συζητήσεις μας, οι διαφωνίες, οι συμφωνίες, οι κόντρες, τα γλέντια» σημειώνει στη συνέχεια.

«Ρε θηρίο θες να σου πω κάτι; Συγγνώμη αν σε στενοχωρούσα καμιά φορά πάνω στο ρεπορτάζ. Και μου λείπεις ρε φίλε. Μου λείπεις, γιατί στη δουλειά έχασα το άλλο μου μισό. Άκου δεν παίρνει μπρος ο Παυλάκης. Ο Παυλάκης θα ΄ναι σε κάθε “σταντ απ” μου μπροστά. Σε κάθε ρεπορτάζ θα μου λέει… κάνε ένα βήμα πίσω και δώσε μου ώμο. Ο Παυλάκης θα παίρνει μπρος. Γιατί το ρεπορτάζ θα ναι ο Παυλάκης» καταλήγει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Τι να πιείτε μόλις ξυπνήσετε για να αδυνατίσετε και να έχετε καλύτερη πέψη, σύμφωνα με ειδικό

«Νόμιζα ότι είχα αιμορραγία στα ούλα λόγω της σκληρής οδοντόβουρτσας αλλά ήταν σύμπτωμα καρκίνου» – Τι συνέβη στην 26χρονη

Eυλογιά αιγοπροβάτων: Σε ποια κρέατα αναμένεται να ανέβουν οι τιμές και πόσο θα ακριβύνει το γάλα

ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται εποχικό επίδομα έως 1.375 ευρώ – Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων και από τα ΚΕΠ

Γυναίκα που ήταν σε κώμα για δύο εβδομάδες περιέγραψε όσα ένιωσε – «Άκουγα τα πάντα»

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που προπονείται στο μποξ σε 16 δευτερό...
περισσότερα
09:27 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» με εντολή της ΕΛΑΣ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”...
07:55 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

«Οι Σεπτέμβρηδες ανήκουν στον Παύλο»: 12 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του Φύσσα – Συγκέντρωση στο Κερατσίνι το απόγευμα

«Οι Σεπτέμβρηδες ανήκουν στον Παύλο». Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (18/9) από την ημέρα...
07:16 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Αλλαγή στο σκηνικό σήμερα – Έρχονται βροχές και άνεμοι

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού θα έχουμε, σήμερα Πέμπτη (18/9), με ισχυρούς βοριάδες τοπικά και...
06:15 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης ρούχων

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/9), καθώς στη Γλυ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος