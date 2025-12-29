Γιάννης Π. Τζαννετάκος: «Καταγράφω παρασκήνια στα οποία υπήρξα μάρτυρας»

Πολιτικές εξελίξεις της χώρας και σημαντικά ιστορικά γεγονότα «μέσα από τα μάτια του» εξιστορεί ο Γιάννης Π. Τζαννετάκος, στο νέο βιβλίο του «Από την οδό Στουρνάρα 75 – Μαρτυρία βίου».

Τα πολιτικά δρώμενα, τις διεργασίες, τα χρόνια του Εμφυλίου, τα παρασκήνια και τις δικές του «αναμνήσεις», από τη δεκαετία του 1950 έως και σήμερα, παρουσιάζει στο βιβλίο «Από την οδό Στουρνάρα 75 – Μαρτυρία βίου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ηρόδοτος», η εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, Γιάννης Π. Τζαννετάκος.

«Σε χρόνο ιστορικού ενεστώτα ωσάν τα γεγονότα ευρύτερου ενδιαφέροντος να εκτυλίσσονται τώρα, επιχειρώ στο βιβλίο μου “Από την οδό Στουρνάρα 75” αναδρομή στα ευρύτερου ενδιαφέροντος αποθέματα των αναμνήσεών μου. Ως νήπιο, παρακολουθώ έντρομος αναμετρήσεις στα Δεκεμβριανά. Ως παιδί, βιώνω επιπτώσεις του Εμφυλίου. Τη δεκαετία του ’50 και στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ακολουθώ σε όλες τις εκλογές στην Ηλεία τον εκ της μητρός παππού μου βουλευτή και υπουργό του Γεωργίου Παπανδρέου. Ως φοιτητής Νομικής εκλέγομαι ιδρυτικός πρόεδρος της ΕΦΕΕ του 1-1-4 και του 15%. Διωκόμενος επί δικτατορίας συνιδρύω το αντιχουντικό περιοδικό ‘‘Προσανατολισμοί’’ έως την απαγόρευσή του από το καθεστώς Ιωαννίδη. Επί μεταπολίτευσης συμπράττω στις αναποτελεσματικές σοσιαλδημοκρατικές απόπειρες προς σχηματισμό φορέα αντίθετου στη δημαγωγία, στον λαϊκισμό, στην προσωπολατρία. Επιλέγομαι από τον Μιλτιάδη Έβερτ να οργανώσω τον 9,84, πρώτο μη κρατικό ραδιοσταθμό», δηλώνει στη Realnews ο συγγραφέας, σχολιάζοντας το περιεχόμενο του βιβλίου του.

Παράλληλα, ως δημοσιογράφος, αποτιμά πάντα με διακριτικότητα και σεβασμό όσα δημόσια πρόσωπα έχει γνωρίσει, τα οποία έπαιξαν ρόλο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. «Αργότερα, ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με τοποθετεί επικεφαλής στη Δημόσια Ραδιοφωνία, ενώ ο Κώστας Καραμανλής, ως πρόεδρος της Ν.Δ., με υποστηρίζει ως υποψήφιο στην υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς. Εργάζομαι σε εφημερίδες, περιοδικά και ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Παράγω περί τις 300 τηλεοπτικές εκπομπές ιστορικών θεμάτων. Στο βιβλίο αξιολογώ νηφάλια και αντικειμενικά σχεδόν όλα τα δημόσια πρόσωπα, τα οποία είτε γνώρισα, είτε συνεργάστηκα. Ομοίως κρίνω όλες τις μεσολαβήσασες πολιτικές εξελίξεις και καταγράφω παρασκήνια στα οποία υπήρξα μάρτυρας», λέει στην «R» ο Γ. Τζαννετάκος.

Η αρχή

Όπως γράφει στην εισαγωγή του βιβλίου ο συγγραφέας, οι αφηγήσεις του εικονογραφούνται από την ίδια την Ιστορία. Αρχής γενομένης από την εκκίνησή τους, στα Δεκεμβριανά, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τελευταίο τμήμα της οδού Στουρνάρα πριν τελειώσει στην Αχαρνών. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα γράφει, αποφεύγει να αναφέρει ονόματα σε περιπτώσεις που κρίνει ότι θα πρέπει να προστατευτούν συγκεκριμένα πρόσωπα, όσον αφορά ευαίσθητα δεδομένα τους.

Πιθανόν κάποιες πτυχές της ζωής τους να τις έχουν αποσιωπήσει. Επίσης, παρακάμπτει τον αταβιστικό πειρασμό να διαιωνίσει αντιδικίες, ανταγωνισμούς και διαφορές που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν ανάμεσα σε διάφορους και εκείνον. «Φυσικά δεν απαιτώ να θεωρηθώ αντικειμενικός. Ό, τι γράφω πρέπει να εκληφθεί και να θεωρηθεί υποκειμενικό. Ασχέτως, δε, που κατά πόσο, μέσω της συρροής υποκειμενικοτήτων δικής μου κοπής, θεωρείται πιθανό να προσεγγίζω, εκών – άκων, τη μη επιδιωκόμενη αντικειμενικότητα εν όλω ή εν μέρει;».

Καταγραφές

Με την επικουρία της μνήμης του, ο Γ. Τζαννετάκος επιχειρεί να μοχλεύσει πολλαπλές υβριδικές καταγραφές. Αυτές οι οποίες συμπυκνούμενες συγκροτούν μαρτυρία βίου με ενδεχομένως ενδιαφέρουσες πτυχές. Εκκινεί με ψήγματα στιγμών από τα Δεκεμβριανά και τον Εμφύλιο. Βιώνει από συγγενική συγκυρία όλες τις εκλογές κατά τη δεκαετία του 1950. Σε όσες δεν ακολουθούν, δραστηριοποιείται ως ενεργός πολίτης. Όσο εξιστορεί όσα συνέβησαν στη χώρα, εκείνος ενηλικιώνεται, χειραφετείται, αυτονομείται και ωριμάζει. Κινείται μέσα στο κυμαινόμενο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο: κρίνει, συγκρίνει και επικρίνει.

«Ως πρόσωπο υπήρξα παρών σε ορισμένες φάσεις, περιόδους, πράξεις. Ανέλαβα ανεπιτυχώς ή και επιτυχώς πρωτοβουλίες ή συνέβαλα σε ορισμένες από αυτές… Οι επιμέρους αφηγήσεις, μαρτυρίες και εξιστορήσεις που ακολουθούν δεν συγκροτούν κατ’ αυτάς καθιερωμένη αυτοβιογραφία. Μάλλον συνθέτουν και συγκροτούν ένα χρονικό από αλληλοδιάδοχα γεγονότα. Σε πολλά από αυτά συνέπραξα πρωταγωνιστικά ή μη ώστε να συμβούν, ενώ άλλα τα οποία λειτουργούν ως πλαίσιο για τα προηγούμενα συντελούνταν ερήμην μου», γράφει στην εισαγωγή του ο Γ. Τζαννετάκος.