Φωτιά στην Άνδρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΑΝΔΡΟΣ

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε την Τρίτη (16/9) στην Άνδρο και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Παλαιόπολης.

Φωτιά στην Άνδρο – Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη

Όπως αναφέρει η andriakipress, οι αναζωπυρώσεις λόγω του αέρα είναι συνεχείς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο παραμένουν οι ενισχυμένες δυνάμεις και συγκεκριμένα 42 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Τρίτης, εστάλη μήνυμα 112 προς του κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Αεροδρόμια: Αύξηση 4,6% στην επιβατική κίνηση το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΥΠΑ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Ο επόμενος κορυφαίος επεξεργαστής Android θα είναι ο «Snapdragon 8 Elite Gen 5» – Τι γνωρίζουμε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:45 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Αναστάτωση από φωτιά σε κατοικία στο κέντρο της πόλης – Κινδύνευσε ηλικιωμένο ζευγάρι

Σοβαρό συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών...
03:22 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Ασθενής σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του ...
01:00 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Αγρίνιο: Άγρια επίθεση από μεθυσμένο 30χρονο σε γιατρό – Αναζητείται από την Αστυνομία

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν έναν 30χρονο μετά από επίθεση σε ιατρό στο τοπικό νοσοκομείο στ...
00:24 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Hellenic Train: Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου

Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος