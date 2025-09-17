Φωτιά στην Άνδρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε την Τρίτη (16/9) στην Άνδρο και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Παλαιόπολης.

Όπως αναφέρει η andriakipress, οι αναζωπυρώσεις λόγω του αέρα είναι συνεχείς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο παραμένουν οι ενισχυμένες δυνάμεις και συγκεκριμένα 42 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Τρίτης, εστάλη μήνυμα 112 προς του κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.