Μαριάννα Τουμασάτου: «Ο μπαμπάς μου φόρεσε παπούτσια πρώτη φορά στα 13» – Η συγκινητική της εξομολόγηση για τον πατέρα της

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαριάννα Τουμασάτου
Φωτογραφία: Instagram/mariannatoumasatou

Για τον πατέρα της και άγνωστες πτυχές από την ζωή του μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαντώς Γαστεράτου «50 λεπτά».

Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: «Ζήσαμε τις εντάσεις μας και δώσαμε τις μάχες μας…»

«Ο μπαμπάς μου ήταν ορφανός από μπαμπά, ζούσαν σε μια κοινή αυλή σε οικογενειακό σπίτι, το οποίο αναγκάστηκαν να πουλήσουν πολύ νωρίς, γιατί η αδερφή της γιαγιάς μου είχε παντρευτεί έναν εγκληματία», αποκάλυψε η δημοφιλής ηθοποιός.

Η ίδια μοιράστηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό που σημάδεψε την οικογένεια: «Όταν ήταν 14 χρονών, ο μπαμπάς μου θύμωσε πάρα πολύ βλέποντας τον εγκληματία να πετάει κάτω και να χτυπάει τη γιαγιά του. Του επιτέθηκε, αλλά η γιαγιά μου κατάλαβε πως το περιβάλλον ήταν επικίνδυνο και τον πήρε μακριά για να μη συμβεί το κακό».

Αναφέρθηκε και στις στερήσεις που βίωσε: «Ο μπαμπάς μου φόρεσε παπούτσια πρώτη φορά στα 13. Μέχρι τότε ήταν ξυπόλητος τα καλοκαίρια και τον χειμώνα έβαζε χαρτόνια και εφημερίδες στα πόδια του για να μην κρυώνει. Η πείνα ήταν δύσκολη για εκείνον, είχε αδυναμία, δεν ήταν ασφαλές το περιβάλλον του».

«Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μεγάλα αποθέματα αγάπης. Όταν κάποιο σκυλάκι αρρώσταινε στην γειτονιά, χτυπούσαν στον μπαμπά μου. Κατέβαινε με γάζες, ράμματα… Του έφτιαχνε το ποδαράκι, τα καθάριζε από τσιμπούρια, τα πρόσεχε, τα τάιζε με μπιμπερό, τα έβαζε μέσα σε κάλτσες και από πάνω έβαζε μια λάμπα για να έχουν τη θερμοκρασία. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι έμαθα και συνεχίζω την ιστορία του σπιτιού μου. Βρήκα έναν άνθρωπο που είναι τα ίδια χάλια με τον μπαμπά μου. Ο άντρας μου μπορεί να μείνει νηστικός για να δώσει σε κάποιον βοήθεια. Όλο δίνει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Αεροδρόμια: Αύξηση 4,6% στην επιβατική κίνηση το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΥΠΑ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Ο επόμενος κορυφαίος επεξεργαστής Android θα είναι ο «Snapdragon 8 Elite Gen 5» – Τι γνωρίζουμε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:53 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Μακαλιάς: «Eχω θέμα με αγενείς ανθρώπους»

Ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ...
21:14 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ηθοποιό – «Αντίο στον νεανικό μου έρωτα»

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός του Χόλιγουντ, το μεσημέρι της Τρίτης ...
19:54 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν θα ήθελα ποτέ να μπει ο γιος μου και να διαβάσει κάτι, που δεν το έχει μάθει από εμένα»

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (16/9) ο Δημήτρης Αλεξάνδρο...
19:26 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Μάρκος Σεφερλής: Η αποκάλυψη για το τηλεοπτικό του μέλλον – «Συζητάω με κάποιο άλλο κανάλι…»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (16/9) ο Μάρκος Σεφε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος