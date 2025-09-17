Μαριάννα Τουμασάτου: «Ο μπαμπάς μου φόρεσε παπούτσια πρώτη φορά στα 13» – Η συγκινητική της εξομολόγηση για τον πατέρα της

Για τον πατέρα της και άγνωστες πτυχές από την ζωή του μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαντώς Γαστεράτου «50 λεπτά».

«Ο μπαμπάς μου ήταν ορφανός από μπαμπά, ζούσαν σε μια κοινή αυλή σε οικογενειακό σπίτι, το οποίο αναγκάστηκαν να πουλήσουν πολύ νωρίς, γιατί η αδερφή της γιαγιάς μου είχε παντρευτεί έναν εγκληματία», αποκάλυψε η δημοφιλής ηθοποιός.

Η ίδια μοιράστηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό που σημάδεψε την οικογένεια: «Όταν ήταν 14 χρονών, ο μπαμπάς μου θύμωσε πάρα πολύ βλέποντας τον εγκληματία να πετάει κάτω και να χτυπάει τη γιαγιά του. Του επιτέθηκε, αλλά η γιαγιά μου κατάλαβε πως το περιβάλλον ήταν επικίνδυνο και τον πήρε μακριά για να μη συμβεί το κακό».

Αναφέρθηκε και στις στερήσεις που βίωσε: «Ο μπαμπάς μου φόρεσε παπούτσια πρώτη φορά στα 13. Μέχρι τότε ήταν ξυπόλητος τα καλοκαίρια και τον χειμώνα έβαζε χαρτόνια και εφημερίδες στα πόδια του για να μην κρυώνει. Η πείνα ήταν δύσκολη για εκείνον, είχε αδυναμία, δεν ήταν ασφαλές το περιβάλλον του».

«Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μεγάλα αποθέματα αγάπης. Όταν κάποιο σκυλάκι αρρώσταινε στην γειτονιά, χτυπούσαν στον μπαμπά μου. Κατέβαινε με γάζες, ράμματα… Του έφτιαχνε το ποδαράκι, τα καθάριζε από τσιμπούρια, τα πρόσεχε, τα τάιζε με μπιμπερό, τα έβαζε μέσα σε κάλτσες και από πάνω έβαζε μια λάμπα για να έχουν τη θερμοκρασία. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι έμαθα και συνεχίζω την ιστορία του σπιτιού μου. Βρήκα έναν άνθρωπο που είναι τα ίδια χάλια με τον μπαμπά μου. Ο άντρας μου μπορεί να μείνει νηστικός για να δώσει σε κάποιον βοήθεια. Όλο δίνει».