Εύβοια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πλοίαρχος του φέρι μποτ που προσάραξε στα Νέα Στύρα

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πλοίαρχος του φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, στην Εύβοια.

Όπως μετέδωσε το evima, oλοκληρώθηκε πριν από λίγο η απολογία του καπετάνιου στον ανακριτή και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα και η απαγόρευση εξόδου από χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε υποστηρίξει στους λιμενικούς ότι δεν είδε την ξέρα, καθώς και ότι, όταν προσπάθησε να αντιδράσει, κόλλησαν τα πηδάλια. Ωστόσο, νηογνώμονας που τα εξέτασε, δεν διαπίστωσε πρόβλημα σε αυτά.

 

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο λιμάνι των Νέων Στύρων παραμένει το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε στον ύφαλο, ενώ περιμετρικά υπάρχει φράγμα για αντιρρυπαντική προστασία.

Ήδη επιβάτες, έχουν παραλάβει 2 από τα οχήματα που βρίσκονταν στο πλοίο.

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης διάρκειας τριών ωρών. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο πλοίο χρειάζεται να εκτελεστούν λαμαρινοεπισκευές, ενώ 4 δύτες θα πέσουν στη θάλασσα, μπροστά στο φέρι, όπου υπάρχει και το ρήγμα.

