Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ζωγραφιά, Λοΐζος, Λουίζα, Φωκάς, Φώκιος, Φωκία, Φωκίνα.

Άγιος Φωκάς

Ο Άγιος Φωκάς καταγόταν από την Σινώπη και τα μοναδικά υπάρχοντα του ήταν ένας κήπος που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Το εισόδημα του από τον κήπο, ήταν πολύ μικρό. Καθώς όμως ήταν πολύ οικονόμος και ολιγαρκής στις ανάγκες του, μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς.

Ο Άγιος Φωκάς μελετούσε με ευχαρίστηση τα Ιερά βιβλία. Έλεγε μάλιστα σ’ εκείνους, που τον έβλεπαν να μελετάει, ότι και η ψυχή μας είναι κήπος, που χρειάζεται την περιποίηση της, για να μη βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Αλλά ο κηπουρός Φωκάς, ήθελε και όλες οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι’ αυτό λοιπόν, όπου μπορούσε, συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργεια τους. Και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα, έλεγε συγχρόνως και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδους. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς, αλλά πολλές φορές κέρδιζε και τους απίστους.

Εκείνη την εποχή είχαν κηρύξει, οι ειδωλολάτρες διωγμό κατά των Χριστιανών. Μαθεύτηκε, λοιπόν ότι και ο Φωκάς ο κηπουρός ήταν Χριστιανός και αμέσως οι άρχοντες έστειλαν στρατιώτες για να τον συλλάβουν.

Επειδή το σπίτι του Αγίου ήταν κοντά στην πύλη του κάστρου που επικοινωνούσε με το λιμάνι, είχε αρκετά συχνά φιλοξενούμενους, άλλοτε ξένους ταξιδιώτες, άλλοτε φτωχούς. Έτσι δεν γνώρισε τους στρατιώτες και τους περιποιήθηκε σαν ξένους. Αφού πέρασαν μερικές ημέρες τους ρώτησε τι σκοπό είχε το ταξίδι τους. Εκείνοι υποχρεωμένοι από την φιλοξενία του φανέρωσαν το μυστικό, ότι ζητούν τον Φωκά τον Χριστιανό για να τον αποκεφαλίσουν. Του είπαν μάλιστα ότι θα του χρωστούσαν μεγάλη χάρη αν τους τον φανέρωνε.

Χωρίς να χάσει καθόλου το θάρρος του, ο Άγιος Φωκάς, βγήκε από το σπίτι του για να σκάψει και να ετοιμάσει τον τάφο του και την επόμενη μέρα φανέρωσε στους στρατιώτες ποιος είναι. Οι στρατιώτες, έμειναν κατάπληκτοι και ντροπιάστηκαν, γιατί με τόση αγάπη είχαν φιλοξενηθεί από τον Άγιο Φωκά. Ο Άγιος κατάλαβε την δυσκολία τους και τους είπε να μην διστάσουν και να εκτελέσουν τις διαταγές που είχαν διότι δεν ήταν αυτοί υπεύθυνοι για τον φόνο αλλά εκείνοι που τους έστειλαν. Με τέτοια λόγια έπεισε τους στρατιώτες να τον αποκεφαλίσουν.

Οι Χριστιανοί έκτισαν στον τόπο του αποκεφαλισμού εκκλησία μεγαλοπρεπή και έβαλαν το σεπτό λείψανο του Αγίου Μάρτυρος, που έγινε πηγή παρηγοριάς για τους θλιβομένους και θεραπείας για τους ασθενείς.

Όταν κινδύνευσε η πατρίδα του, η Σινώπη, από πείνα χάρις στην προστασία του Αγίου βρέθηκε σιτάρι. Φανερώθηκε αρκετές φορές και σε ναύτες που κινδύνευαν να καταποντισθούν στο πέλαγος και τους έσωσε από πνιγμό. Άλλοτε πάλι φάνηκε νύχτα και ξύπνησε τον πηδαλιούχο λέγοντας του να είναι έτοιμος, γιατί θα ξεσπάση τρικυμία. Άλλες φορές τον έβλεπαν οι ναύτες σε μεγάλες θαλασσοταραχές να βοηθά πότε στα σχοινιά, πότε στα πανιά ή άλλοτε να προστατεύει το πλοίο, για να μην πέσει σε ξέρα ή σε βρόχους.

Έτσι γεννήθηκε στους ναύτες η συνήθεια να έχουν τον Άγιο Φωκά ομοτράπεζο. Όταν, λοιπόν καθόντουσαν στο τραπέζι αγόραζε ένας από τους ναύτες το μερίδιο του Αγίου, την άλλη ημέρα το αγόραζε άλλος και έτσι συγκέντρωναν χρήματα, τα οποία, όταν έφθανε το πλοίο στον προορισμό του τα μοίραζαν στους φτωχούς.

Αλλά και οι θεραπείες που έκανε ο Άγιος είναι πολλές. Σ’ άλλους παρουσιάζονταν στον ύπνο, σ’ άλλους ενεργούσε αόρατα.

Έτσι ο ασήμαντος και ταπεινός κηπουρός Φωκάς αξιώθηκε λόγω της αρετής του να θαυματουργεί και να τιμάται από τους Χριστιανούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η Καταδίωξη του Rick Mofina μαζί Μαστορέματα και Maison & Decoration

Πρωτοποριακή εξέταση στα μάτια με AI μπορεί να εντοπίσει τον καρκίνο έως και 10 χρόνια νωρίτερα

Βοήθημα ύψους 700 και 1000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως σήμερα

Ακρίβεια: Μπαράζ ελέγχων υπό τον φόβο νέων ανατιμήσεων – Ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτών

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν ηλικιωμένο που πίνει νερό σε 12 δευτερόλεπτα

Η Google επεκτείνει το Gemini στον Chrome και του επιτρέπει να κάνει πράγματα για εσένα
περισσότερα
08:22 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνηση: «Ασφυκτιούν» Κηφισός, Κηφισίας, παραλιακή και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Ακόμη μία δύσκολη Δευτέρα στους δρόμους της Αττικής με την κίνηση να χτυπά… κόκκινο. Αρχή της ...
07:59 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βοιωτία: «Αντιμετώπιζα οικονομικά προβλήματα, για αυτό απέκρυψα τον θάνατό της» λέει η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξή της

Μία υπόθεση που προκαλεί φρίκη αποκαλύφθηκε σε χωριό της Βοιωτίας. Μίας 62χρονη φέρεται να έθα...
07:54 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στο στηθαίο και ανατράπηκε – Αυξημένη κίνηση στο σημείο

Τροχαίο συνέβη πριν από λίγη ώρα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Γλυφάδ...
07:31 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πειραιάς: Πώς έγινε το τροχαίο με τον έναν νεκρό – Βαριά τραυματισμένη η 33χρονη, εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (21/9) στον Πειραιά, όταν αυτοκίνητο για ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος