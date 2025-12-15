Έφοδος της ΕΛΑΣ σε ενεχυροδανειστήριο στην Ομόνοια – Έλιωναν κλοπιμαία στο πίσω μέρος του καταστήματος – ΒΙΝΤΕΟ

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε κύκλωμα που με τον μανδύα του ενεχυροδανειστηρίου στην Ομόνοια συνεργαζόταν με συμμορίες διαρρηκτών και έλιωνε τα κλοπιμαία.

Αποκλειστικά πλάνα της ΕΡΤ δείχνουν τη δράση δύο 35χρονων διαρρηκτών αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από αστυνομικούς του Αγίου Παντελεήμονα. Οι δύο διαρρήκτες φέρονται να συνεργάζονταν με το συγκεκριμένο ενεχυροδανειστήριο, ο ιδιοκτήτης του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, λειτουργούσε ως κλεπταποδόχος.

Πρόκειται για κεντρικότατο ενεχυροδανειστήριο, στην πλατεία Ομονοίας, στο οποίο πραγματοποίησαν έφοδο οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίου Παντελεήμονα σήμερα το πρωί. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, στο πίσω μέρος του ενεχυροδανειστηρίου υπήρχαν τρεις μονάδες με τις οποίες έλιωναν τα χρυσά κλοπιμαία, διαδικασία που γινόταν εντός λίγων ωρών, από τη στιγμή που τα έπαιρναν στα χέρια τους.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου προσήχθησαν οκτώ άτομα που βρίσκονταν στο ενεχυροδανειστήριο.

Από τα κλοπιμαία που αφαίρεσαν οι δύο διαρρήκτες και βρέθηκαν στο ενεχυροδανειστήριο, μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί: