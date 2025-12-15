Έφοδος της ΕΛΑΣ σε ενεχυροδανειστήριο στην Ομόνοια – Έλιωναν κλοπιμαία στο πίσω μέρος του καταστήματος – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε ενεχυροδανειστήριο στην Ομόνοια – Έλιωναν κλοπιμαία στο πίσω μέρος του καταστήματος – ΒΙΝΤΕΟ

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε κύκλωμα που με τον μανδύα του ενεχυροδανειστηρίου στην Ομόνοια συνεργαζόταν με συμμορίες διαρρηκτών και έλιωνε τα κλοπιμαία.

Αποκλειστικά πλάνα της ΕΡΤ δείχνουν τη δράση δύο 35χρονων διαρρηκτών αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από αστυνομικούς του Αγίου Παντελεήμονα. Οι δύο διαρρήκτες φέρονται να συνεργάζονταν με το συγκεκριμένο ενεχυροδανειστήριο, ο ιδιοκτήτης του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, λειτουργούσε ως κλεπταποδόχος.

Πρόκειται για κεντρικότατο ενεχυροδανειστήριο, στην πλατεία Ομονοίας, στο οποίο πραγματοποίησαν έφοδο οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίου Παντελεήμονα σήμερα το πρωί. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, στο πίσω μέρος του ενεχυροδανειστηρίου υπήρχαν τρεις μονάδες με τις οποίες έλιωναν τα χρυσά κλοπιμαία, διαδικασία που γινόταν εντός λίγων ωρών, από τη στιγμή που τα έπαιρναν στα χέρια τους.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου προσήχθησαν οκτώ άτομα που βρίσκονταν στο ενεχυροδανειστήριο.

Από τα κλοπιμαία που αφαίρεσαν οι δύο διαρρήκτες και βρέθηκαν στο ενεχυροδανειστήριο, μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί:

  • Μια Χρυσή λίρα Αγγλίας (κωνσταντινάτο)
  • Ένα vintage σετ λαιμού που αποτελείται από σκουλαρίκια και δαχτυλίδι με ρουμπίνι και ζιργκον)
  • Ένα λευκόχρυσο μονόπετρο δαχτυλίδι με διαμάντι
  • Ένα κολιέ ροζ χρυσό με μαργαριτάρι
  • Ένα βραχιόλι ροζ χρυσό
  • Ένα χρυσό δαχτυλίδι μισοβερο ροζ χρυσό
  • Και ένα ρολόι ροζ χρυσό με λευκό καντραν

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το χρόνιο ροχαλητό να αποτελέσει ένδειξη κινδύνου για την καρδιά; Τι λένε οι ειδικοί

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι για το 2026

Νέες υποχρεώσεις για συγκεκριμένες εισαγωγές από 1 Ιανουαρίου 2026 – Tι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:45 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Η 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη είχε συλληφθεί 3 φορές στο παρελθόν – Έβριζε καθηγητές, έβαζε φωτιές σε κάδους και εκβίαζε συμμαθητές της

Σοκ και προβληματισμό προκαλεί ο τραυματισμός μιας 14χρονης μαθήτριας από επίθεση με μαχαίρι μ...
22:39 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Την Τρίτη η απόφαση για διάλογο ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους – Πώς χαρακτηρίζουν τις ανακοινώσεις Τσιάρα και οι επόμενες κινήσεις

Κάλεσμα για άμεσο και ουσιαστικό διάλογο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Αγροτικής στους εκπροσώ...
22:30 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Χαλκιδική: Πώς δρούσαν οι αστυνομικοί που συνελήφθησαν για κλήσεις που δεν έκοβαν – Η «ετήσια συνδρομή» για τα μπλόκα της Τροχαίας και οι «δωρεές»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το αμαρτωλό τμήμα Τροχαίας στην Χαλκιδική...
21:42 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σύσκεψη αγροτών στην Νίκαια: «Δεν είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις του κ. Τσιάρα – Η απόφαση θα ληφθεί πανελλαδικά»

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας. Όπως δήλωσαν μέσω του εκπροσώπου το...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα