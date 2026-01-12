Χρήστος Πολίτης: Σήμερα στη Ριτσώνα το «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο ηθοποιό – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Σύνοψη από το

  • Στη Ριτσώνα θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι το «τελευταίο αντίο» στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών.
  • Η τελετή αποτέφρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 16:00, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, με την οικογένεια να επιθυμεί να γίνει σε κλειστό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Τον ηθοποιό βρήκε νεκρό ο αδελφός του, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που τον είχαν απομονώσει. Ο αδελφός του, Γιώργος Πιατουλάκης, ανέφερε πως η απομόνωση «ήταν επιλογή του».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Χρήστος Πολίτης
Φωτογραφία: Instagram/ant1tv

Στη Ριτσώνα θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι το «τελευταίο αντίο» στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών.

Η τελετή αποτέφρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 16:00, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Επιθυμία της οικογένειας είναι η τελετή να πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως έγινε γνωστό, τον ηθοποιό βρήκε νεκρό ο αδελφός του, ενώ σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία τον είχαν απομονώσει τον τελευταίο χρόνο της ζωής του.

Χρήστος Πολίτης: Συγκλονίζει ο αδελφός του – «Ήταν επιλογή του να μένει μόνος του – Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος»

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» είχε μιλήσει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη, Γιώργος Πιατουλάκης.

Όπως είπε ο αδελφός του, ο Χρήστος Πολίτης αντιμετώπιζε κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος αποκομμένος από τους δικούς του. Αντιθέτως, διατηρούσε στενή επαφή με την οικογένειά του, οργάνωνε ταξίδια με τα ανίψια του και είχε έντονη επικοινωνία μαζί τους, απλώς είχε επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Αγαπούσε το θέατρο. Ήταν εργάτης του θεάτρου. Του άρεσε η αναγνώριση από το κόσμο. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του, ήθελε να αποτραβηχτεί… Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο… “Έφυγε” τη Δευτέρα. Είχαμε επικοινωνία ως οικογένεια. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή, τα οποία τα είχε ως παιδιά του» περιέγραψε.

10:11 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

