Αυλώνας Αττικής: Μεγάλη καταστροφή σε αποθήκη με ζωοτροφές – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη με ζωοτροφές στον Αυλώνα Αττικής, στα όρια με τη Βοιωτία, το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και μία Ομάδα ΕΜΟΔΕ, που έδωσαν μάχη με τις φλόγες, καθώς καταστράφηκαν περίπου 2.500 μπάλες τριφυλλιού, βρώμης και κριθαριού.

Δείτε το βίντεο:

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το LamiaReport, επικεφαλής της επιχείρησης ήταν ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινοφύτων, Γιώργος Αλωνιάτης.

Δείτε φωτογραφίες:

01:07 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

00:52 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

23:58 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

23:12 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

