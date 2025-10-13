Αρκαδία: Απείλησαν άνδρα με όπλο και άρπαξαν τα χρήματα – Έρευνες για την εξιχνίαση της ληστείας

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση υπόθεση ληστείας σε ορεινή περιοχή των Τροπαίων Γορτυνίας, στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η ληστεία έγινε το βράδυ της Κυριακής (12/10), όταν άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, με την απειλή πυροβόλου όπλου, ακινητοποίησαν έναν άνδρα και αφαίρεσαν χρήματα.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ήδη αναζητούνται, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων αντικαρκινικού φαρμάκου

Αυτό το ελληνικό νησί είναι ο κορυφαίος προορισμός για φθινοπωρινές διακοπές των Ιταλών – Δείτε γιατί

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 8 νέα μέτρα για τη διαχείριση της ζωονόσου

Δείχνει ο χάρτης του Instagram την τοποθεσία σας; Πώς να το ελέγξετε και να το απενεργοποιήσετε άμεσα

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μόλις βρήκαν ένα μεγάλο «χαμένο» μέρος του Σύμπαντος – Πού ήταν;
περισσότερα
17:41 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε ρημάξει σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής – Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο «αρχηγός» και τρία μέλη της

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας είχαν «ρημάξει» κατοικίες σε διάφορες...
17:17 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι 3 Αφγανοί που καταγγέλθηκαν για τον βιασμό 6χρονου – Ανακάλεσε η μητέρα του παιδιού

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις Αφγανοί, που είχαν συλληφθεί μετά την κατα...
16:54 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

«Κιβωτός του Κόσμου»: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του πατέρα Αντωνίου – Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου, σημειώνοντας ότι η π...
16:33 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Μαραθώνας: Συνελήφθη 20χρονος για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από σπίτι

Ένας 20χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από σπί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης