Αρκαδία: Απείλησαν άνδρα με όπλο και άρπαξαν τα χρήματα – Έρευνες για την εξιχνίαση της ληστείας

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση υπόθεση ληστείας σε ορεινή περιοχή των Τροπαίων Γορτυνίας, στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η ληστεία έγινε το βράδυ της Κυριακής (12/10), όταν άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, με την απειλή πυροβόλου όπλου, ακινητοποίησαν έναν άνδρα και αφαίρεσαν χρήματα.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ήδη αναζητούνται, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.