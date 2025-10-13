Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που παρέσυρε και εγκατέλειψε τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. – Καταθέτει στην Τροχαία, φέρεται να ομολόγησε

Εντοπίστηκε ο 37χρονος ταξιτζής, που εμπλέκεται στο τροχαίο με την παράσυρση του ταξίαρχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και του οδηγού του το βράδυ του Σαββάτου (11/10).

Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 22:10 το περασμένο Σάββατο, όταν ο ταξίαρχος επέστρεφε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, αφού προηγουμένως βρισκόταν στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ για να επιτηρήσει τα μέτρα τάξης στον αγώνα με τον Ηρακλή.

Ο οδηγός του ταξί, πηγαίνοντας προς την Περαία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε τη μηχανή και την έριξε. Ο ταξίαρχος πρόλαβε να πηδήξει εγκαίρως απ’ την μοτοσικλέτα, ο οδηγός του όμως τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Τον εντόπισαν μέσω βίντεο

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν να εντοπίσουν τον 37χρονο αυτοκινητιστή σήμερα το πρωί, αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στην διάθεσή τους.

Ο 37χρονος οδηγός βρίσκεται στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και καταθέτει από τις 10:30 το πρωί, με τις πληροφορίες της ΕΡΤ να αναφέρουν πως ομολόγησε ότι ενεπλάκη στο συγκεκριμένο τροχαίο. Φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι φοβήθηκε και εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να έχει καταλάβει τι προκάλεσε.

Η δικογραφία, που συντάσσεται αφορά επικίνδυνες σωματικές βλάβες και εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ενώ αναμένεται να φανεί εάν προκύπτει ζήτημα επικινδυνότητας στην οδήγηση του οδηγού ταξί.

Σημειώνεται ότι το εμπλεκόμενο ταξί μεταφέρθηκε στην Τροχαία για να γίνει αυτοψία και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Φέρεται να έχει χτύπημα στον αριστερό προφυλακτήρα, όπως ακριβώς το περιέγραφαν οι αστυνομικοί τόσο της Τροχαίας όσο και όλων των υπηρεσιών, όταν έκαναν τις αναζητήσεις.

Η δικογραφία αναμένεται να αποσταλεί στον εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του 37χρονου οδηγού.

