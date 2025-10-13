Στη φυλακή ο 43χρονος που κάρφωσε την έγκυο σύντροφό του με πιρούνι

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Στη φυλακή ο 43χρονος που κάρφωσε την έγκυο σύντροφό του με πιρούνι

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος από την Γεωργία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε σοβαρά την έγκυο σύντροφό του.

Της Άννας Κανδύλη 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος δεν απάντησε σε καμία ερώτηση της ανακρίτριας ή του εισαγγελέα.

Από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς, όπως υποστηρίχθηκε, ο κατηγορούμενος κατά το παρελθόν έχει ακουσίως νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να μην είναι σε θέση να μιλήσει.

Ο 43χρονος κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

16:08 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: «Έρχεται» οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του για τον καιρό είπε πως «Ζούμε ένα Φθινόπω...
16:01 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σ...
15:56 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Αίγιο: Ηλικιωμένος έπεσε από σκάλα και εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι 

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 87χρονος άνδρας στο Αίγιο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα ...
15:43 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

ΣτΕ για ΝΟΚ: Συνταγματικό και νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα για την αντιστάθμιση της χρήσης πολεοδομικών κινήτρων

«Πράσινο φως» άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που α...
