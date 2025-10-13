Στη φυλακή ο 43χρονος που κάρφωσε την έγκυο σύντροφό του με πιρούνι

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος από την Γεωργία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε σοβαρά την έγκυο σύντροφό του.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος δεν απάντησε σε καμία ερώτηση της ανακρίτριας ή του εισαγγελέα.

Από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς, όπως υποστηρίχθηκε, ο κατηγορούμενος κατά το παρελθόν έχει ακουσίως νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να μην είναι σε θέση να μιλήσει.

Ο 43χρονος κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.