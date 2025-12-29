Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με κλείσιμο και των παρακαμπτηρίων – Η εικόνα στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία 

Σε νέες κινητοποιήσεις έχουν προχωρήσει οι αγρότες, κλείνοντας τις εθνικές οδούς, τις παρακαμπτηρίους και τα τελωνεία. Όπως είχαν προγραμματίσει, στις 4 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου «έκοψαν» την χώρα στα δύο, ενώ κλειστοί είναι οι εθνικοί δρόμοι σε αρκετά σημεία, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα για τριακοστή μέρα στα μπλόκα.

Υπενθυμίζεται ότι σε διάφορα μπλόκα ανά τη χώρα, κάποιοι από τους αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο υπό προϋποθέσεις. Στο μεταξύ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό και αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών, είπε: «Η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ γενναία βήματα προς την επίλυση του προβλήματος», ενώ σε ερώτηση για τα μπλόκα απάντησε πως ο ίδιος είναι διατεθειμένος να πάει, αρκεί να υπάρχει η ίδια διάθεση και από την άλλη πλευρά.

Νίκαια Λάρισας – Το κλείσιμο της παρακαμπτήριας οδού θα διαρκέσει από τις 16:00 έως τις 19:00

Από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες παραμένουν ενωμένοι και συντονισμένοι με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν 60 μπλόκα ακολουθούν κοινή γραμμή και αποφάσισαν σήμερα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κλείνοντας την παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου.

Βίντεο από τον αποκλεισμό της παρακαμπτήριου του Αχιλλείου – Κιλελέρ:

Περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πομπή προς το κέντρο της Λάρισας, όπου θα γίνουν γνωστά τα αιτήματα των αγροτών και θα καλέσουν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους.

Οι αγρότες επιμένουν ότι δεν είναι η ώρα για διάλογο, εκτός εάν η κυβέρνηση απαντήσει συγκεκριμένα στα αιτήματά τους.

Το κλείσιμο της παρακαμπτήριας οδού θα διαρκέσει από τις 16:00 έως τις 19:00, ενώ για την Πρωτοχρονιά έχουν την πρόθεση να μην προβούν σε τέτοια δράση, αλλά να αφήσουν ανοιχτές τις εναλλακτικές διαδρομές και μάλιστα θα δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα, η οποία βρίσκεται στον κόμβο της Νίκαιας.

Κάστρο Βοιωτίας – Οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο

Στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα για περίπου 5 χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό σε μία λωρίδα.

Χθες, το μποτιλιάρισμα είχε φτάσει μέχρι την Αταλάντη, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες, γι’ αυτό και σήμερα ορισμένα μπλόκα, διατηρούν ανοιχτή την κυκλοφορία σε μία λωρίδα, ώστε να διευκολυνθούν οι οδηγοί.

Ανοιχτό είναι και το μπλόκο της Θήβας και στα δύο ρεύματα για τον ίδιο λόγο.

Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο οδόστρωμα, ενώ οι αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες λαμβάνονται καθημερινά από τη συνέλευση του μπλόκου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στα διόδια του Αγγελοκάστρου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) στον εκ νέου αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που ξεκίνησαν πριν από περίπου 24 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας συνεχίζουν τον αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου, με αποτέλεσμα η κίνηση να εκτρέπεται στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Λαμία – Δίωρος καθολικός αποκλεισμός στο μπλόκο Μπράλου

Σε πλήρη αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων στην περιοχή του μπλόκου του Μπράλου προχώρησαν οι αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός, όπως είχε προαναγγελθεί, είχε διάρκεια δύο ωρών, έως τις 16:00, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις εξετάζονται και για την αυριανή μέρα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες ρυθμίσεις και ανασχέσεις της κυκλοφορίας, τόσο για τα οχήματα που κινούνται από τη Λαμία προς την Αθήνα όσο και για εκείνα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Ωστόσο, λόγω του καθολικού αποκλεισμού και της απουσίας διαθέσιμων παρακαμπτήριων οδών, η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί.

Ήδη σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων κατά μήκος του εθνικού δικτύου του Ε65, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης ή εναλλακτική πρόσβαση προς τον ΠΑΘΕ.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον άξονα Ρίο – Αντίρριο – Άμφισσα, καθώς οχήματα που κινούνται προς την Εθνική Οδό Λαμίας – Αθηνών αδυνατούν να συνεχίσουν την πορεία τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επίσης ουρές και καθυστερήσεις.

Οι αγρότες του μπλόκου του Μπράλου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο κλιμάκωσης των πιέσεων.

Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο

Η ενίσχυση του μπλόκου στο Τελωνείο των Κήπων από σήμερα το απόγευμα, οι αιφνίδιοι αποκλεισμοί -διαρκείας δύο και τριών ωρών- της εισόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών στη χώρα από την Τουρκία, καθώς και ο καθολικός αποκλεισμός, ακόμη και για τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, στα οποία μέχρι σήμερα επιτρέπεται η είσοδος, συνθέτουν τους βασικούς άξονες της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων στον νότιο Έβρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Καναβίδη, σήμερα το απόγευμα θα ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων, με τα τρακτέρ που θα συγκεντρωθούν στις Φέρες και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν συντονισμένα προς το Τελωνείο. Επίσης, στη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις επόμενες θα πραγματοποιούνται αιφνίδιοι αποκλεισμοί -των εν αναμονή στο Τελωνείο της Τουρκίας για είσοδο στη χώρα- φορτηγών οχημάτων, ενώ στις επόμενες ώρες αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Καναβίδη, και ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αποκλεισμό από τις 2 Ιανουαρίου και της εισόδου των φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

«Κάνουμε αιφνίδιους αποκλεισμούς μόνο για τα μεγάλα φορτηγά οχήματα. Εννοείται ότι τα ευπαθή περνάνε κανονικά. Σήμερα θα βγει κι επίσημη ανακοίνωση από τον Σύλλογο ότι από τις 2 Ιανουαρίου δεν θα περνάνε ούτε τα ευπαθή ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως οι εταιρείες και να μην στείλουν τα φορτηγά για φόρτωση προϊόντων που είναι ευπαθή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, σημειώνοντας πως όλα τα άλλα οχήματα διέρχονται κανονικά από το τελωνείο.

Στο βόρειο τμήμα του Νομού, τα μέλη των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου, με διακοπή στο σημείο τής κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές», καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου, το πρωί της Τρίτης, στο Διδυμότειχο.

Έκλεισε ο Προμαχώνας για τα φορτηγά – Άγνωστο αν θα ανοίξει το βράδυ

Στις 12:15 οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού επ αόριστον και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για φορτηγά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόθεση των αγροτών είναι να μην ανοίξουν το μπλόκο και να παραμείνει ο αποκλεισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας κάτι που αν γίνει θα ακινητοποιήσει εκατοντάδες νταλίκες σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Ήδη σχηματίζεται ουρά χιλιομέτρων απο νταλίκες και στις δύο πλευρές του μεθοριακού σταθμού. Χθες ο αποκλεισμός του Προμαχώνα ήταν για δέκα ώρες, μέχρι τις 23:00, αλλά δεν ήταν τόσες πολλές οι νταλίκες σε αντίθεση με σήμερα που γίνεται η μεταφορά των προϊόντων ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Η αστυνομία πρέπει να διαχειριστεί- και το κάνει μέχρι στιγμής με επιτυχία-και τις αντιδράσεις των οδηγών των φορτηγών αφού η υπομονή πολλών από αυτών εξαντλείται όσο τα οχήματα τους είναι ακινητοποιημένα και αυτοί με κρύο και δύσκολες συνθήκες παραμένουν μέσα σε αυτά. Η κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαχώνα και το κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού είναι πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας τα οποία καλύπτουν με απευθείας συνδέσεις και ρεπορτάζ το μπλόκο των αγροτών.

Σήμερα το μπλόκο του Προμαχώνα ενισχύθηκε με αγρότες από όλο τον Νομό που έφτασαν στον συνοριακό σταθμό με τα τρακτέρ τους κι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους συναδέλφους τους που παραμένουν στο μπλόκο εδώ και 27 ημέρες.

Οι αγρότες στα Μάλγαρα δεν θα «μπλοκάρουν» την κίνηση στην ΠΑΘΕ έως και την Πρωτοχρονιά

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Κατά τα λοιπά, παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια θα κάνουν ρεβεγιόν στους δρόμους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αν και έχουν εκφράσει την πρόθεση να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά υπό προϋποθέσεις και έπειτα από την ικανοποίηση τριών ζητημάτων που έχουν θέσει: πρώτον, να αποζημιωθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι για τα κοπάδια τους που χάθηκαν λόγω ευλογιάς, δεύτερον, να σταματήσουν οι διώξεις των συναδέλφων τους και τρίτον, τα 16 αιτήματα από τα 27 που η κυβέρνηση λέει ότι έχουν ικανοποιηθεί να γίνουν πρόταση νόμου στη Βουλή. Τότε οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών θα πάνε σε διάλογο έστω κι αν δεν συμφωνούν οι συνάδελφοί τους.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου ήταν έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα, η διέλευσή τους πιθανώς θα «μπλοκαριστεί» για μία ώρα το βράδυ.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες προγραμμάτισαν να κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.