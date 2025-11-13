Τσουκαλάς: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες κ. Μαρινάκη;» – Η απάντηση μετά τα «πυρά» του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στον Νίκο Ανδρουλάκη

Απάντηση έδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη το Σάββατο με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια και εκείνες του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολίασε τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης περί «εγκλημάτων τιμής».

«Υπάρχουν «εθιμικές» ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη; Τι λέτε για τις δηλώσεις του υπουργού σας;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, ενώ υπενθύμισε τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη.

«Όπως φαίνεται τελικά, κάτω από ένα έθιμο – όπως και να το πούμε, αυτό που κρατάει αιώνες- βεντέτα και δεν συμμαζεύεται, στην πραγματικότητα κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις. Και δεν είναι το έθιμο. Όλοι τώρα, όταν γίνεται πόλεμος συμμοριών, λένε “είναι βεντέτα”. Κολοκύθια βεντέτα είναι. Εγκληματικές οργανώσεις είναι».

Αυτά δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Ο κ. Τσουκαλάς συνέχισε λέγοντας ότι «μπορεί να μας εξηγήσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τι εννοεί ο υπουργός όταν κάνει λόγο για «έθιμο που κρατά αιώνες»; Υπάρχουν «εθιμικές» ανθρωποκτονίες; Ή μήπως για ακόμη μια φορά ο κ. Μαρινάκης θα αποσιωπήσει δήλωση κυβερνητικού στελέχους;

Δυστυχώς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μας έχει συνηθίσει στη διαστρέβλωση, το ψέμα και την έλλειψη απαντήσεων στα πραγματικά ερωτήματα.

Πόση υποκρισία μπορεί να επιδείξει μια κυβέρνηση, που δεν έχει καταλάβει πόσο υπόλογη είναι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε ζώνες ανομίας, όχι λόγω νομοθετικού κενού, αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης».