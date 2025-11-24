Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για το αδίκημα της απειλής διάπραξης εγκλημάτων σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Όλγα Γεροβασίλη

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 79χρονος ημεδαπός από τη Βόρεια Ελλάδα, ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απειλής διάπραξης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου, πριν από περίπου ένα χρόνο, σε βάρος πολιτικού προσώπου και συγκεκριμένα της Όλγας Γεροβασίλη.

Η ταυτοποίηση έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε από την Εισαγγελία, κατόπιν έγκλισης, για ανάρτηση στο Facebook με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ για την συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρει: «Τον Οκτώβριο του 2024, αναρτήθηκε, σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

