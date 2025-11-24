Θεοδωράκης για το βιβλίο Τσίπρα: «Ως μυθιστόρημα είναι ωραίο» – Τι είπε για τη συνάντησή τους το 2015 και την «ατάκα» Λαφαζάνη

Για τη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015 μίλησε ο Σταύρος Θεοδωράκης, τονίζοντας ότι τα όσα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του για το τετ-α-τετ τους δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα. «Ως μυθιστόρημα είναι ωραίο» είπε για το βιβλίο «Ιθάκη».

Τι αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του

«Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: “Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος”.

Με τον Θεοδωράκη να απαντά: “Τι εννοείς;”

Και τον Λαφαζάνη να του λέει: “Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε τα βρήκαμε”.

Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγενείας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες σχεδόν στο πόδι, κι έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση.

Ενδεχομένως το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο σε κάθε περίπτωση. Με δεδομένη τη συμμετοχή Καμμένου, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον πείσω να συμμετάσχει και αυτός. Έχει όμως την ιστορική του αξία το γεγονός ότι η απόφασή του να μην πάρει τον ανελκυστήρα και να ανέβει από τις σκάλες στέρησε τη δυνατότητα έστω να κουβεντιάσουμε πριν διαφωνήσουμε».

Θεοδωράκης: Μετέθεσαν μιάμιση ώρα το ραντεβού μας για να γίνει η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο

«Δεν είναι ακριβώς έτσι, το περιγράφει σαν μυθιστόρημα. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Εγώ έχω το πρώτο ραντεβού εκείνης της ημέρας. Η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού αναβάλλει το ραντεβού για 1-1,5 ώρα. Να καθυστερήσω δηλαδή και να μην πάω στην Κουμουνδούρου. Ερχόμενος λοιπόν στην Κουμουνδούρου έχω μάθει από τα ραδιόφωνα ότι ο κ. Καμμένος έχει βγει και έχει ανακοινώσει την κυβέρνηση» ανέφερε ο κ. Θεοδωράκης.

«Για να γίνει ένας γάμος πρέπει να θέλει και η νύφη και ο γαμπρός. Ήμουν ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή. […] Δεν υπήρχε περίπτωση το “Ποτάμι” να συμμετείχε σε μια κυβέρνηση τον Ιανουάριου του 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ» συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Το γραφείο του Τσίπρα είναι σε όροφο που δεν φτάνουν όλα τα ασανσέρ. Το ασανσέρ που ανέβηκα έφτανε στον 4ο – 5ο όροφο και την υπόλοιπη διαδρομή την έκανα με τις σκάλες. Στον διάδρομο έξω από το γραφείο του Τσίπρα, συναντώ τον κ. Λαφαζάνη και τον κ. Παππά, που ήταν “μεθυσμένοι” από τη συγκρότηση κυβέρνησης. Μου είπαν “έχουμε κυβέρνηση με τον Καμμένο”. Δεν νομίζω ότι υπήρξε η φράση “πρόλαβε ο άλλος”»

«Έχω κρατήσει και εγώ το δικό μου ημερολόγιο το οποίο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Όταν πήγα στο γραφείο του, ο Τσίπρας μου είπε ότι έχει συμφωνία με τον Καμμένο και θα κάνουν κυβέρνηση. Απάντησα ότι εγώ δεν συμπράττω σε αυτήν την διακυβέρνηση», κατέληξε ο Σταύρος Θεοδωράκης.