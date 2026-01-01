Porto Leone – Spoiler: Το μυστικό της Αγγελικής γκρεμίζει τον Γρηγόρη – «Αν το είχα μάθει από εσένα…»

  • Ο Γρηγόρης, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι του για να ζήσει με την Αγγελική, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη.
  • Ωστόσο, μια απρόσμενη συνάντηση με τον Λαδικό τινάζει στον αέρα όσα έχτιζαν, καθώς ο άνδρας αποκαλύπτει στον Γρηγόρη το κρυφό παρελθόν της Αγγελικής.
  • Σοκαρισμένος, ο Γρηγόρης της ανακοινώνει ότι «Τελειώσαμε, Αγγελική», αφήνοντάς την συντετριμμένη να τηλεφωνεί στην Αλεξάνδρα σε απόγνωση.
Στα επόμενα επεισόδια της σειράς Porto Leone, η ζωή της Αγγελικής και του Γρηγόρη ανατρέπεται απότομα.

Εκείνος, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις και τα σχόλια γύρω από το παρελθόν της αγαπημένης του, αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα και να φύγει από το σπίτι του για να ζήσει μαζί της. Η επιλογή του δείχνει ξεκάθαρα πως την εμπιστεύεται απόλυτα.

Ωστόσο, μια απρόσμενη συνάντηση αρκεί για να τινάξει στον αέρα όσα έχτιζαν.

Όσο η συγκατοίκηση εξελίσσεται ομαλά, ένα μεσημέρι η Αγγελική φεύγει από το σπίτι για δουλειές, αφήνοντας τον Γρηγόρη μόνο. Όταν το κουδούνι χτυπά, εκείνος θεωρεί πως απλώς ξέχασε τα κλειδιά της. Αντί γι’ αυτό, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν άγνωστο άνδρα, μεγαλύτερης ηλικίας, που τον αιφνιδιάζει.

Ο Γρηγόρης προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του και του απαντά: «Η Αγγελική, αν εννοείτε αυτήν, λείπει. Είμαι ο αρραβωνιαστικός της. Θέλετε να της πω κάτι; Ποιος είστε αλήθεια;»

Η απάντηση που ακολουθεί, όμως, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Ο άνδρας αποκαλύπτει την ταυτότητά του και μιλά χωρίς φίλτρα.

«Αγόρι μου, είμαι ο Λαδικός. Κάποτε πλήρωνα για μια νύχτα με την Αντζελα και τώρα μου κρύβεται. Θέλει να αλλάξει ζωή. Ομως δεν ξέρει μάλλον με ποιον έχει μπλέξει ούτε τι είδους συμφωνία είχα κάνει με το αφεντικό της, τον Καπετανάκο».

Ο Γρηγόρης αρνείται να πιστέψει όσα ακούει και προσπαθεί να υπερασπιστεί τη γυναίκα που αγαπά, λέγοντας πως μέχρι πρόσφατα δεν ζούσε καν στην Αθήνα.

Η απάντηση του Λαδικού είναι ένα ειρωνικό χαμόγελο και μια φράση που θα καρφωθεί στο μυαλό του: «Πες της πως πέρασε ο Λαδικός».

Ο Γρηγόρης μένει μόνος, με τις λέξεις να αντηχούν μέσα του και τις παλιότερες προειδοποιήσεις της μητέρας του να επιστρέφουν βασανιστικά.

Η επιστροφή της Αγγελικής και η σκληρή απόφαση

Όταν η Αγγελική γυρίζει στο σπίτι, αντιλαμβάνεται αμέσως πως κάτι έχει αλλάξει. Ο Γρηγόρης μαζεύει τα πράγματά του και, όταν εκείνη ζητά εξηγήσεις, της μιλά με λόγια που δεν αφήνουν περιθώριο επιστροφής, σύμφωνα με το TV24.

«Δεν με ένοιαζε τι έκανες πριν στη ζωή σου. Κι εγώ ίσως να μην ήμουν καλύτερός σου. Ομως από τη στιγμή που αποφάσισες να περάσεις τη ζωή σου μαζί μου, θα μπορούσες να μου το πεις. Αν το είχα μάθει από εσένα, πως ήσουν πόρνη πριν γνωριστούμε, μπορεί και να στο συγχωρούσα. Ομως τώρα δεν θέλω καν να σε βλέπω. Τελειώσαμε, Αγγελική».

Η Αγγελική προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αλλά εκείνος έχει ήδη πάρει την απόφασή του.

Ένα τηλεφώνημα γεμάτο απόγνωση

Ο Γρηγόρης φεύγει χτυπώντας την πόρτα πίσω του, αφήνοντας την Αγγελική μόνη και συντετριμμένη. Μετά από λίγα λεπτά, μαζεύει τις δυνάμεις της και τηλεφωνεί στην Αλεξάνδρα, λέγοντάς της με τρεμάμενη φωνή:

«Τα ξέρει όλα. Ηρθε από εδώ ο Λαδικός και τον συνάντησε. Του μίλησε ακόμα και για τη συνεργασία με τον κύριο Ηλία. Τι θα κάνω, κυρία Αλεξάνδρα;»

Η Αλεξάνδρα παγώνει. Είχε υπολογίσει κάθε κίνηση, κάθε κίνδυνο — εκτός από αυτόν. Τη στιγμή που το παρελθόν θα εμφανιζόταν απρόσκλητο μπροστά στον Γρηγόρη.

