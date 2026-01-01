Λουτράκι: Καρχαρίας «κόβει βόλτες» σε ρηχά νερά στην παραλία – Δείτε βίντεο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επισκέπτες στο Λουτράκι, όταν αντίκρισαν έναν μεγάλο καρχαρία να «βολτάρει» στην παραλία και μάλιστα σε… ρηχά νερά.

Πρόκειται για καρχαρία (4-5 μέτρων) και αμέσως έγινε θέμα συζήτησης και πολλοί ήταν εκείνοι που τράβηξαν βίντεο.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο στο Τικ Τοκ ποικίλουν, με τα περισσότερα να είναι χιουμοριστικά. Πάντως,αλλιώς είναι να τον βλέπει κανείς από τον καναπέ του σπιτιού του και αλλιώς να τον βλέπει δίπλα του καθώς κολυμπά…

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το φαινόμενο της εμφάνισης καρχαριών στα νερά του Κορινθιακού Κόλπου και μάλιστα στα ρηχά.