Μια απλή αλλαγή στον ύπνο τίναξε έναν γάμο στον αέρα – «Είπα ότι θέλω τη δική μου κουβέρτα και μου απάντησε ότι επιλέγω τον χωρισμό»

  • Μια γυναίκα ζήτησε συμβουλές από την κοινότητα του Reddit, αφού μια διαφωνία με τον σύζυγό της σχετικά με τις συνθήκες ύπνου την έκανε να αμφισβητήσει τον γάμο τους. Το πρόβλημα προέκυψε από την απόφασή της να χρησιμοποιεί τη δική της κουβέρτα το βράδυ για να κοιμάται καλύτερα.
  • Ο σύζυγός της αντέδρασε αρνητικά στην αλλαγή, λέγοντας ότι αυτό «μας απομακρύνει». Μετά την επιμονή της, ανακοίνωσε ότι θα «κοιμηθεί στον καναπέ τότε», θεωρώντας ότι εκείνη «επέλεξε να απομακρυνθεί από αυτόν».
  • Οι χρήστες του Reddit πήραν κατά συντριπτική πλειοψηφία το μέρος της γυναίκας, με κάποιους να σημειώνουν ότι ο άνδρας της «προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα που κάνετε». Ο σύζυγος αργότερα εξήγησε ότι «δεν ήθελε να γίνει σαν» τους παππούδες του που κοιμόντουσαν σε ξεχωριστά κρεβάτια.
Photo: Freepik

Μια γυναίκα ζήτησε συμβουλές από την κοινότητα του Reddit, αφού μια διαφωνία με τον σύζυγό της σχετικά με τις συνθήκες ύπνου την έκανε να αμφισβητήσει τον γάμο τους. Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, προέκυψε από την απόφασή της να χρησιμοποιεί τη δική της κουβέρτα το βράδυ για να κοιμάται καλύτερα.

Η γυναίκα ανέφερε ότι εκείνη και ο σύζυγός της είχαν πρόσφατα γιορτάσει τον πρώτο τους χρόνο γάμου, αλλά η προηγούμενη χρονιά είχε σημαδευτεί από αρκετές εντάσεις. «Τον τελευταίο χρόνο που είμαστε παντρεμένοι, υπήρξαν αρκετές φορές που θύμωσε επειδή κάνω πράγματα που δεν τον αφορούν», έγραψε.

Εξήγησε ότι δραστηριότητες όπως το να παίζει Dungeons and Dragons (σ.σ. επιτραπέζια παιχνίδια) μια φορά το μήνα, η συμμετοχή σε επαγγελματικούς οργανισμούς ή ταξίδια εργασίας συχνά προκαλούσαν σοβαρές αλλαγές στη διάθεσή του. Σύμφωνα με την ανάρτησή της, αυτές οι αλλαγές τον έκαναν να κλείνεται στον εαυτό του, να τρώει λιγότερο και να δυσκολεύεται να κοιμηθεί.

«Ήθελα την κουβέρτα μου για να ξεκουράζομαι καλύτερα»

Η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωμά της εξαιτίας αυτού που αρχικά νόμιζε ότι ήταν μια πρακτική λύση σε ένα πρόβλημα ύπνου. Περιέγραψε τον σύζυγό της ως έναν άνθρωπο που έκανε ανήσυχο ύπνο και τραβούσε την κουβέρτα όλη τη νύχτα, ξυπνώντας την συχνά.

 «Περίπου πριν από ένα μήνα, άρχισα να χρησιμοποιώ τη δική μου κουβέρτα για να κοιμάμαι τη νύχτα, ώστε να λύσω το πρόβλημα και να ξεκουράζομαι καλύτερα», εξήγησε. Ανέφερε ότι η αλλαγή αυτή τη βοήθησε να νιώθει πιο ξεκούραστη και βελτίωσε την απόδοσή της στη δουλειά την επόμενη μέρα.

Ωστόσο, ο σύζυγός της αντέδρασε αρνητικά στην αλλαγή. Της είπε ότι αυτό «μας απομακρύνει» και ισχυρίστηκε ότι επηρέαζε τον ύπνο του επειδή δεν είχε πλέον τη θερμότητα του σώματός της.

Αν και τελικά σταμάτησε να το αναφέρει, εκείνη παρατήρησε αργότερα ότι η κουβέρτα της είχε εξαφανιστεί αφού άλλαξε τα σεντόνια. Αποφάσισε να μοιραστεί ξανά την κουβέρτα, ελπίζοντας ότι το πρόβλημα θα λυνόταν από μόνο του.

Ύστερα από δύο εβδομάδες κακού ύπνου και πρόσθετου άγχους λόγω φιλοξενίας της οικογένειας κατά τη διάρκεια των διακοπών, έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο. «Ήμουν κουρασμένη και εκνευρισμένη», έγραψε, εξηγώντας γιατί έφερε ξανά μια δεύτερη κουβέρτα. γιατί ξαναχρησιμοποίησε τη δεύτερη κουβέρτα.

Το επόμενο πρωί, ο σύζυγός της βγήκε από το υπνοδωμάτιο τα ξημερώματα χωρίς καμία εξήγηση. Εκείνη υπέθεσε ότι απλώς ξύπνησε νωρίς και δεν το σκέφτηκε περισσότερο εκείνη τη στιγμή.

Το ίδιο βράδυ, μετά την επιστροφή από αυτό που περιέγραψε ως «μια υπέροχη εκδρομή στην πόλη» με την οικογένειά της, έθεσε ξανά το ζήτημα. Τη ρώτησε με έναν τρόπο που εκείνη θεώρησε χαριτωμένο αν χρησιμοποιούσε τη δική της κουβέρτα.

«Μου είπε ότι θα κοιμηθώ στον καναπέ»

Όταν εκείνη επιβεβαίωσε ότι την χρησιμοποιούσε, έκανε μια γκριμάτσα και ανακοίνωσε ότι θα «κοιμηθεί στον καναπέ τότε». Εκείνη του είπε ότι δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό και επέμεινε ότι ήταν απλώς ακόμη μία κουβέρτα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, εκείνος όμως το είδε διαφορετικά. Της είπε ότι, αφού εκείνη «επέλεξε να απομακρυνθεί από αυτόν», θα έκανε την ίδια επιλογή και έφυγε από το δωμάτιο. «Έβαζα σε προτεραιότητα τη δική μου ευημερία για να κοιμηθώ καλά», έγραψε εκείνη, προσθέτοντας ότι ο καλός ύπνος ήταν απαραίτητος για την υγεία και την καθημερινή της λειτουργία. Μετά τη συνομιλία αυτή, εκείνος ζήτησε λίγο χώρο για να σκεφτεί.

«Είναι περίεργο ζήτημα να τσακωθώ»

Επειδή δεν ήξερε πώς να αντιδράσει, στράφηκε στο Reddit για να ρωτήσει αν είχε κάνει λάθος σε κάτι. «Είναι περίεργο ζήτημα για να τσακωθώ», έγραψε, πριν ρωτήσει αν ήταν η υπαίτια.

Οι χρήστες κατά συντριπτική πλειοψηφία πήραν το μέρος της. Κάποιος έγραψε ότι η κατάσταση «δείχνει ότι ο άνδρας της προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα που κάνετε» και προειδοποίησε ότι η υποχώρηση από πλευράς της μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω απαιτήσεις.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συμπεριφορά φαινόταν χειριστική και ανθυγιεινή, προτρέποντάς την να μην θυσιάσει τη δική της ευημερία για να διατηρήσει την ηρεμία στο σπίτι. Κι άλλοι συμφώνησαν, ενθαρρύνοντάς την να παραμείνει σταθερή.

Η ίδια, μετά την ανάγνωση των απαντήσεων, φάνηκε αποφασισμένη. «Αν αυτό είναι το ζήτημα, ας είναι», απάντησε, ευχαριστώντας τους σχολιαστές της ανάρτησής της και λέγοντας ότι θα ενημερώσει αν προκύψει κάτι νεότερο.

Την επόμενη μέρα, προσπάθησε να καταλάβει την αντίδρασή του. Εκείνος εξήγησε ότι οι παππούδες του, που τον μεγάλωσαν, κοιμόντουσαν σε ξεχωριστά κρεβάτια και ότι «δεν ήθελε να γίνει σαν κι αυτούς».

 

