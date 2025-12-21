Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 21/12/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 21/12/2025
7 ώρες πριν
Χριστούγεννα στα μπλόκα οι αγρότες: Άνοιξαν στα διόδια και μοίρασαν προϊόντα στους πολίτες – Νέα σύσκεψη την Κυριακή στη Νίκαια
6 ώρες πριν
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Δεν έχουμε καμία βλέψη στα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός – Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας
7 ώρες πριν
H ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατάσχεσε και δεύτερο τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας – Δείτε βίντεο
8 ώρες πριν
Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε σχολεία: Τηλεφωνούσαν στους ανηλίκους την ώρα του μαθήματος – Οι διάλογοι-σοκ, τα «ψευδώνυμα» και τα βασανιστήρια
7 ώρες πριν
Αρχεία Επστάιν: Οι 500 σελίδες που λείπουν, τα αναπάντητα ερωτήματα και οι επώνυμοι – Τι έπεται
7 ώρες πριν
Αποκαλύφθηκε το άγνωστο «GPS» της αρχαιότητας – Πώς οι ναοί «φώτιζαν» τον δρόμο των ναυτικών πριν από την εφεύρεση των φάρων
8 ώρες πριν
Ύπνος: Η διατροφή που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα και να ζήσετε περισσότερο
9 ώρες πριν
Αριθμολογία: Ο αριθμός του φύλακα αγγέλου σας, με βάση τον μήνα γέννησής σας – «Έτσι σας στέλνει σημάδια το σύμπαν»
42 λεπτά πριν
Η Realnews στο www.pressreader.com
6 λεπτά πριν
Θεσσαλονίκη: Μεταμεσονύχτια βόλτα του Νίκου Ταχιάου στο μετρό, λόγω της 24ωρης λειτουργίας – «Ελπίζω να αποδώσει το μέτρο αυτό», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
14 λεπτά πριν
Μήλο vs μπανάνα: Ποιο φρούτο έχει περισσότερες φυτικές ίνες, σύμφωνα με διαιτολόγους – Τα οφέλη τους για την υγεία
28 λεπτά πριν