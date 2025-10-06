Οι αθλητικές μεταδόσεις 6/10/2025

Σημαντική αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/10/2025)

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη

16:30 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Γουχάν, Φάση των 64

16:45 ΕΡΤ2 ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

18:30 ΕΡΤ2 Βίκος Ιωάννινων – Λαύριο Elite League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Νάπολι Lega Basket Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χάρογκεϊτ – Κρου EFL League

