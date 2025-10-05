Οι αθλητικές μεταδόσεις 5/10/2025

Πλούσια αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/10/2025)

08:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS8 Zagorska Sela – Kumrovec 1

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

12:15 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS9 Veliko Trgovisce – Klanjec 2

13:00 ΕΡΤ2 Μαρούσι – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Κάλιαρι Serie A

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

14:00 Action 24 Ολυμπιακός Β-Καλαμάτα Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS10 Zagorska Sela Kumrovec 2

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Νόριτς EFL Championship

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM 2025 Γερμανία, Χόκενχαϊμ – 2ος Αγώνας

14:45 ΑΝΤ1 Formula 1, GP Σιγκαπούρης Μηχανοκίνητα

15:00 Novasports 1 HD Αλαβές – Έλτσε La Liga EA Sports

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme E 2025 Desert X Prix (2ος Αγώνας)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Ουτρέχτη Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ | Novasports Premier League Premier League

16:00 ΕΡΤ2 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

16:00 Novasports Start Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports 5HD Γουλβς – Μπράιτον Premier League

16:00 Novasports 4HD Άστον Βίλα – ΜπέρνλιPremier League

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπολόνια – Πίζα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ρόμα Serie A

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντερτόνα Lega Basket Serie A

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

17:15 Novasports Prime Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports

18:00 Novasports 2 HD Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι | Novasports Premier League Premier League

18:30 Novasports 4HD Αμβούργο – Μάιντς Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Τζένοα Serie A

19:30 Novasports Start Εσπανιόλ – Μπέτις La Liga EA Sports

19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Τοντέλα Liga Portugal

19:45 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

20:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ Bundesliga

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπούρσασπορ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

21:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα Liga Portugal

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Stoiximan Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals 2025

23:15 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μπενφίκα Liga Portugal