Οι αθλητικές μεταδόσεις 18/9/2025

Τα ματς για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League και οι προσπάθειες των Γκούσιν και Εμμανουηλίδου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/9/2025):

12:00 COSMOTE SPORT 9 HD G League Γιουνάιτεντ – Φλαμένγκο FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη Μπάσκετ

13:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 6η Ημέρα, Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου (13:15 Γκούσιν – προκριματικός ύψους, 15:24 Εμμανουηλίδου – Ημιτελικός 200μ.)

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Μάλαγα FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη Μπάσκετ

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Κλαμπ Μπριζ – Μονακό UEFA Champions League

20:15 ΕΡΤ3 Παναθλητικός Συκεών – Ντιναμό Σάσαρι Eurocup Women Μπάσκετ

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νέομ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι UEFA Champions League

 

