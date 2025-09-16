Οι αθλητικές μεταδόσεις 16/9/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Η πρεμιέρα της League Phase του Champions League και η δράση από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/9/2025):

13:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 4η Μέρα

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τότεναμ – ΒιγιαρεάλUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ UEFA Champions League

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ποιοι έχουν 11 φορές περισσότερες πιθανότητες να την εκδηλώσουν, σύμφωνα με μελέτη

Ο χρυσός κανόνας του Σεπτεμβρίου για καταπράσινο γκαζόν την Άνοιξη

e-ΕΦΚΑ: Με ένα κλικ στο κινητό τα ένσημα των ασφαλισμένων – Όλες οι λεπτομέρειες

IRIS: Ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια οι χρήστες – Τι αλλάζει από το 2026

Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
07:53 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Αυτοί είναι οι νέοι 8 ήρωες και τα μυστικά που κρύβουν

 Ο 2ος Κύκλος του «Grand Hotel», της αγαπημένης δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, κάνει πρεμιέρα την...
20:50 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πρεμιέρα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, έπειτα από μία επιτυχημένη σεζόν με υπέροχα ταξίδια, τα οποία οι τηλε...
18:47 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Σέρρες: Η συνέχεια της ιστορίας είναι αφιερωμένη στον έρωτα

Οι «Σέρρες» έρχονται ξανά, πιο εκρηκτικές και πιο αστείες από ποτέ. Ο ευαίσθητος και αιχμηρός ...
18:28 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Στρατηγική συνεργασία του ομίλου Antenna με το Atlantic Council – Στόχος η σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

Ο Όμιλος Antenna ενώνει δυνάμεις με το Atlantic Council, το κορυφαίο αμερικάνικο think tank με...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος