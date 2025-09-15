Οι αθλητικές μεταδόσεις 15/9/2025

Δράση από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ματς ποδοσφαίρου και το Σούπερ Καπ του Χάντμπολ Ολυμπιακός-ΑΕΚ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/9/2025):

13:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου 3η Μέρα

19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 5ο Σούπερ Καπ Ανδρών χάντμπολ

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Κρεμονέζε Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φλένσμπουργκ – Ανόβερο Bundesliga χάντμπολ

21:30 Novasports Start Σαραγόσα – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Μαγιόρκα La Liga

07:24 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

05:43 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

19:57 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

19:08 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

