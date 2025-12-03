Grand Hotel: Ο Πέτρος μαθαίνει ότι η Αλίκη έχει εξαφανιστεί

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ο Πέτρος μαθαίνει ότι η Αλίκη έχει εξαφανιστεί

Ο Ρήγας έχει διαβάσει το γράμμα του Άρη και προσπαθεί εξαγριωμένος να καταλάβει τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη του, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Έτοιμος για όλα, δεν σκοπεύει να απελευθερώσει την Αλίκη, η οποία κοντεύει να χάσει τα λογικά της από την απελπισία. Ο Χατζημήτρος κατηγορεί τον Χαραλάμπη στους συμπατριώτες του και προσπαθεί να τους στρέψει εναντίον του.

Χάλια ψυχολογικά, ο Χαραλάμπης, ζητάει τη νομική βοήθεια της Φρίντας…

Η Κυβέλη, ψάχνοντας τον Διονύση, βρίσκεται μπροστά σε μια αποκάλυψη που θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ανακαλύπτει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τόσο για τη Λυδία Μήχα όσο και για τη σχέση του με το παρελθόν του Ρήγα.

Ο Άρης μεταβιβάζει το ποσοστό του από το ξενοδοχείο στον Νικόλα… μόνο που λίγο αργότερα θα τον δει ο Ρήγας να τον παρακολουθεί και θα τον σημαδέψει με το όπλο του…

Την ίδια στιγμή έξω από το Grand Hotel βρίσκεται ο Πέτρος!

 Δείτε το Trailer

Δείτε αποσπάσματα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Γιορτινό τραπέζι: Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το κρέας – Δείτε αναλυτικά τις τιμές

Δεσμευμένα ακίνητα: Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:42 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

«Μάθε να το κάνεις σωστά»: Τιμητική διάκριση για την εταιρεία socialdoo στα PR Awards της Νέας Υόρκης, για την καμπάνια Χαρδαλιά

Τιμητική διάκριση για την εταιρεία επικοινωνίας socialdoo, η οποία είχε αναλάβει την καμπάνια ...
12:58 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται τον Κώστα Τουρνά

Ο Λάκης Λαζόπουλος σηκώνει την αυλαία του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» απόψε στις 21:00, στο MEGA. Η σα...
11:44 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στην καθημερινή ζώνη

Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στην καθημερινή ζώνη, όχι του ΑΝΤ1 αλλά του ΜΑΚ TV. Ο ...
10:53 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 3/12/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τετάρτη 3 Δ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»