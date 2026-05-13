Eurovision 2026: Ποιος είναι ο Akylas που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό

Ο Akylas εντυπωσίασε στη σκηνή του Α’ ημιτελικού της Eurovision 2026 το βράδυ της Τρίτης (12/5/2026) και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη. Ο 27χρονος Έλληνας καλλιτέχνης εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto» και διεκδικεί μία σημαντική διάκριση στον διεθνή μουσικό διαγωνισμό.

Το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος. Το κοινό τον γνώρισε ευρύτερα μέσα από τον ελληνικό τελικό της Eurovision, όπου αναδείχθηκε νικητής με το όνομα Akylas. Ο ίδιος έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό του κοινό και να ξεχωρίσει ως ένας από τους πιο πολυσυζητημένους καλλιτέχνες της νέας γενιάς.

Με το «Ferto», ένα τραγούδι διαφορετικό από τις συμμετοχές που έχει στείλει μέχρι σήμερα η Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas επιχειρεί να παρουσιάσει μία σύγχρονη και ανατρεπτική πρόταση. Το τραγούδι μιλά για την απληστία, τον υπερκαταναλωτισμό και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Ο Akylas ανέβηκε τέταρτος στη σκηνή και ερμήνευσε το «Ferto» μαζί με την ομάδα του. Ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε ένα σκηνικό concept που παρέπεμπε σε σύγχρονο arcade game, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού. Ο ίδιος εμφανίστηκε με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί αμφίεση και τα «γατίσια αυτιά», ενώ ξεκίνησε το act του πατώντας ένα εικονικό «Start» στη σκηνή.

Η παρουσίαση περιελάμβανε ένα τούνελ καθρεφτών και μία κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει και φορώντας επίσης αυτιά, χόρεψε μαζί με τον καλλιτέχνη σε μία από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς. Κατά τη διάρκεια του performance, ο Akylas χρησιμοποίησε ένα πατίνι στο catwalk, ενώ, σε μία κίνηση-φόρο τιμής στην Έλενα Παπαρίζου, χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως «ανθρώπινη λύρα».

Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του κομματιού, όταν ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό για να ερμηνεύσει ένα προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα του. Ο ίδιος ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με την «κορεάτικη καρδιά», ενώ το κοινό τον αποθέωσε αμέσως μετά το τέλος της εμφάνισης.

Το «Ferto» παρουσιάζεται ως μία βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Το τραγούδι αναφέρεται στην ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν σε έναν άνθρωπο όταν δεν υπήρχε τίποτα, αλλά και στην υπενθύμιση ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του.

Ποιος είναι ο Ακύλας

Ο Akylas κατάγεται από τη Βόρεια Ελλάδα και μεγάλωσε στις Σέρρες. Είναι αυτοδημιούργητος μουσικός, με έντονη σκηνική παρουσία και αγάπη για τη μουσική. Το 2024 κυκλοφόρησε το hit single «Ατελιέ», με το οποίο έγινε γνωστός κυρίως στο νεανικό κοινό. Παράλληλα, το «Ferto» έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια views στο YouTube.

Ο καλλιτέχνης φοίτησε σε μουσικό σχολείο της πόλης του, ενώ, εκτός από το τραγούδι, παρακολούθησε και θεατρικά εργαστήρια, προκειμένου να δημιουργεί πιο ολοκληρωμένες σκηνικές εμφανίσεις. Κάποια στιγμή άφησε τις Σέρρες και μετακόμισε στην Αθήνα, για να κυνηγήσει το όνειρό του στη μουσική. Εκεί ξεχώρισε μέσα από διασκευές τραγουδιών, οι οποίες έγιναν viral στο TikTok.

«Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό. Αύριο είναι η μέρα, είναι ο α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Help me out make it to the final», είχε γράψει ο Akylas σε ανάρτησή του στο Instagram.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Akylas έχει ταξιδέψει και έχει τραγουδήσει διεθνώς σε κρουαζιερόπλοια. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, ο ίδιος διαμόρφωσε έναν πολυπολιτισμικό και σύγχρονο ήχο, με ελληνική ταυτότητα.

Ο Akylas έχει μεγαλώσει σε μία αγαπημένη οικογένεια, η οποία έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες. Ο πατέρας του, Βασίλης Μυτιληναίος, είχε μιλήσει πρόσφατα για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισαν, εξηγώντας ότι η οικογένεια δεν μπόρεσε να στηρίξει οικονομικά τον γιο της στην προσπάθειά του να ξεχωρίσει στον χώρο της μουσικής.

«Είναι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια μόνος του, δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα», είχε αναφέρει στην εκπομπή «Breakfast@Star» τον Ιανουάριο ο πατέρας του Akylas.

Ο Βασίλης Μυτιληναίος είχε εξομολογηθεί, επίσης, ότι αρρώστησε σε νεαρή ηλικία και ότι η αναπηρία του επηρέασε τη δυνατότητά του να στηρίξει την οικογένειά του.

«Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου, είχα κι έχω μια αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό, γιατί ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του, περισσότερα από την οικογένειά του.

Σίγουρα εκφράζει και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι η προσωπική του εμπειρία. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία… όλοι ζητάμε συνεχώς, το κάνω κι εγώ. Όλοι ζητάνε», είχε πει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Μυτιληναίος.

Η αδυναμία του Ακύλα στην μητέρα του

Ο Akylas έχει μιλήσει και για τη σχέση του με τους γονείς του, ενώ έχει παραδεχτεί ότι είναι ιδιαίτερα κοντά στη μητέρα του. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ1, ο νεαρός καλλιτέχνης είχε περιγράψει την αντίδραση της οικογένειάς του όταν άκουσε το τραγούδι.

«Στην οικογένειά μου είναι πολύ περήφανοι, χαρούμενοι και συγκινημένοι. Τους το είχα κρατήσει μυστικό. Δεν το είχαν ακούσει. Τους είχα βάλει λίγο το ρεφρέν, μετά βγήκε το teaser και μου λένε “τι γίνεται βρε παιδί μου, όλο “ferto, ferto” θα λες;», είχε πει ο νεαρός καλλιτέχνης.

«Όταν άκουσε το κομμάτι έκλαιγε, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε: Θα σε μαλώσουμε γιατί κλαίω στο σπίτι εδώ και δύο μέρες. Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα. Τι κάνω, πού πηγαίνω και τι τρώω. Συνήθως έρχονται μαζί αυτά», είχε δηλώσει ακόμα ο Akylas, αναφερόμενος στη μητέρα του.

Ο ίδιος είχε μιλήσει και για την εμπειρία του στον δρόμο, όπου τραγουδούσε μπροστά σε περαστικούς και έμαθε να διαχειρίζεται δύσκολες αντιδράσεις.

«Ήταν μεγάλο σχολείο ο δρόμος. Μου έμαθε αρχικά να έχω σκληρό στομάχι, γιατί στον δρόμο δεν είναι ότι έρχεται κόσμος να σε δει όπως τραγουδάς σε ένα μαγαζί και κόβει εισιτήριο. Περνάει κάποιος που μπορεί να μη σε γουστάρει καθόλου, μπορεί να σε βρίσει και μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι», είχε εξομολογηθεί στην ίδια συνέντευξη ο Akylas.

Ο Akylas είχε πάρει μέρος και στον 8ο κύκλο του «The Voice» το 2021. Στη blind audition ερμήνευσε το τραγούδι «Born This Way» της Lady Gaga, εντάχθηκε στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη και κατάφερε να φτάσει μέχρι τα lives.

Η πρόκριση στον τελικό της Eurovision 2026 αποτελεί, πλέον, το σημαντικότερο βήμα της πορείας του. Ο Akylas θα ανέβει ξανά στη σκηνή της Βιέννης το Σάββατο 16 Μαΐου, με στόχο μία υψηλή θέση για την Ελλάδα στον διαγωνισμό.