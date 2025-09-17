Απαραίτητο φως: ‘Οσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX τον περασμένο Μάρτιο, η σειρά μυστηρίου «Απαραίτητο φως» έρχεται στην ΕΡΤ1 από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη, στις 22:45.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, η σειρά μάς ταξιδεύει ανάμεσα σε δύο εποχές: στην Αθήνα της γερμανικής Κατοχής και στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

«Απαραίτητο φως» – Μια συναρπαστική ιστορία μνήμης, αλήθειας και λύτρωσης.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας. Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται. Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της.

Μεταξύ άλλων «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ Λασκαράτου, την άνοιξη του 1944. Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.

Τι θα δούμε στο 1ο επεισόδιο

Ο θάνατος του πατέρα της, φέρνει τη Λουίζα Λασκαράτου από την Οξφόρδη στην Αθήνα.

Ο συνεργάτης του και έμπιστός του, Πέτρος Σπηλιόπουλος, της παραδίδει τέσσερις κασέτες με ηχογραφήσεις του ‘75 και μια φωτογραφία της γιαγιάς της μπροστά σε έναν πίνακα, που τα ίχνη του χάθηκαν στην κατοχή.

Ο υπαίτιος για την απώλεια του πίνακα, ίσως να ήταν ο υπεύθυνος που οδήγησε τη γιαγιά της στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα (Λουίζ Χατζηλουκά-Λασκαράτου & Λουίζα Λασκαράτου), Προμηθέας Αλειφερόπουλος (Αλέξης Λασκαράτος), Αναστάσης Ροϊλός (Πέτρος), Δημήτρης Καπουράνης (Κωστής), Δημήτρης Αλεξανδρής (Νικηφόρος) και Ευγενία Δημητροπούλου (Δάφνη), Αινείας Τσαμάτης (Μάρκος), Μιχάλης Βαλάσογλου (Στρατής), Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου (Αγγέλα), Δημήτρης Μαύρος (Θανάσης), Αναστάσης Κολοβός (Γιάννης), Νικόλας Σταθόπουλος (Πάτρικ), Στέλλα Καζάζη (Θάλεια), Δημήτρης Μαγγίνας (Δημήτρης), Έρρικα Μπίγιου (Ιουλία), Τάσος Λέκκας (Στέλιος), Αλεξάνδρα Ταβουλάρη (Ίριδα), Nathan Thomas (William), Ian Robertson (Knowles), Δημήτρης Γαλανάκης (Άρης), Νίνα Έππα (Αλίκη), Κωνσταντίνος Τσεντούρος (κυρ Σωτήρης), Jannis Spengler (Φλάισλεν), Μαρία Κοντοδήμα (Φιλιώ)

Στον ρόλο του Πατρίκ Μακένζι ο Θανάσης Παπαγεωργίου.

Επίσης συμμετέχουν: Μιχάλης Μητρούσης (παππούς), Δημήτρης Πετρόπουλος (Τηλέμαχος).

Φιλική συμμετοχή: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (Σεβαστάκης), Άλκης Κούρκουλος (Σαββίδης).