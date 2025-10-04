Βασίλης Γιακουμάρος: «Αν η άποψη σου είναι κόντρα σε κάποιου ξεκινάνε τα cancel – Ποια ελευθερία λόγου λοιπόν;»

Ο Βασίλης Γιακουμάρος παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, το πρωινό της Παρασκευής (3/10) στον Alpha, με αφορμή τη θεατρική του συνεργασία με τον Γιώργο Κιμούλη. Μεταξύ άλλων, δε, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύμπραξη με τον δημοφιλή καλλιτέχνη καθώς και στο κομμάτι ης πολιτικής ορθότητας.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Γιακουμάρος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο Γιώργος Κιμούλης είδε τη φάτσα μου σε μια αφίσα. Κάτι του έκανε η φάτσα μου, ρώτησε, έμαθε, γνωριστήκαμε και ξεκίνησε η συνεργασία πρώτα με τη “Σπασμένη στάμνα”. Συνεχίστηκε με τη “Συνάντηση” πέρυσι, μια φοβερή δουλειά, είμαι πολύ τυχερός που είμαι και στην προηγούμενη και σ’ αυτή την παράσταση».

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σχολείο, δεν υπάρχει. Δηλαδή μόνο να πάρεις και να μάθεις έχει από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια, μια διάνοια. Είμαι πολύ τυχερός που είμαι κοντά του».

«Στο θέμα της πολιτικής ορθότητα, κάποια στιγμή, θέλω και εύχομαι να έρθει μια ισορροπία γιατί πλέον δεν μπορείς να μιλήσεις. Αν η άποψη σου είναι κόντρα σε κάποιου, ξεκινάνε αυτά τα cancel και δεν ξέρω τι. Ποια ελευθερία λόγου, λοιπόν; Ξαφνικά θα σε πυροβολήσουν, θα σε κρεμάσουν στο Σύνταγμα» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Βασίλης Γιακουμάρος.