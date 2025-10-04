ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοίνωση για τους 27 Έλληνες που κρατούνται στο Ισραήλ – «Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι εξοργιστική»

Ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την κράτηση των 27 Ελλήνων μελών του στολίσκου για την Γάζα από τις Ισραηλινές Αρχές. Σε αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην κυβέρνηση τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι εξοργιστική» καλώντας τον πρωθυπουργό «να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«27 Έλληνες πολίτες κρατούνται παράνομα από το Ισραήλ και η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις.

Επέλεξε το ρόλο του θεατή την ώρα που οι δυνάμεις του Ισραήλ, παραβιάζοντας κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, κατέλαβαν τα πλοία του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla και συνέλαβαν εκατοντάδες ειρηνικούς ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης Ελληνίδας βουλεύτριας, που συμμετείχαν στην ανθρωπιστική αποστολή.

Εκ των υστέρων, και αφού προηγήθηκε το άθλιο παραλήρημα του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, που έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει «τρομοκράτες και υποστηρικτές δολοφόνων» τους κρατούμενους της ανθρωπιστικής αποστολής, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προέβη -για τα μάτια του κόσμου- σε διάβημα διαμαρτυρίας, θέλοντας να βγει από τη δύσκολη γι’ αυτήν αλλά μόνη ορθή θέση της καταδίκης της κατάφωρης παραβίασης των δικαιωμάτων τους από την ίδια την επίθεση και τη σύλληψή τους.

Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι εξοργιστική. Η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της, αλλά παρακολουθεί τον εξευτελισμό και τη φυλάκισή τους.

Καλούμε για μια ακόμα φορά το υπουργείο Εξωτερικών και τον Έλληνα πρωθυπουργό να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να απελευθερωθούν άμεσα και να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα μας.

Επιπλέον, καλούμε τον υπουργό Εξωτερικών να θέσει άμεσα το ζήτημα στον Ισραηλινό ομόλογό του. Η ελληνική πολιτεία οφείλει να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, για τον προπηλακισμό και τις απειλές σε βάρος των συμμετεχόντων στον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης. Παράλληλα, και με δεδομένο το ότι το ζήτημα αφορά Ευρωπαίους πολίτες, η Ελλάδα οφείλει να ενημερώσει άμεσα τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και να απαιτήσει την άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στο Ισραήλ».