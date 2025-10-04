ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοίνωση για τους 27 Έλληνες που κρατούνται στο Ισραήλ – «Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι εξοργιστική»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την κράτηση των 27 Ελλήνων μελών του στολίσκου για την Γάζα από τις Ισραηλινές Αρχές. Σε αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην κυβέρνηση τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι εξοργιστική» καλώντας τον πρωθυπουργό «να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«27 Έλληνες πολίτες κρατούνται παράνομα από το Ισραήλ και η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις.

Επέλεξε το ρόλο του θεατή την ώρα που οι δυνάμεις του Ισραήλ, παραβιάζοντας κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, κατέλαβαν τα πλοία του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla και συνέλαβαν εκατοντάδες ειρηνικούς ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης Ελληνίδας βουλεύτριας, που συμμετείχαν στην ανθρωπιστική αποστολή.

Εκ των υστέρων, και αφού προηγήθηκε το άθλιο παραλήρημα του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, που έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει «τρομοκράτες και υποστηρικτές δολοφόνων» τους κρατούμενους της ανθρωπιστικής αποστολής, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προέβη -για τα μάτια του κόσμου- σε διάβημα διαμαρτυρίας, θέλοντας να βγει από τη δύσκολη γι’ αυτήν αλλά μόνη ορθή θέση της καταδίκης της κατάφωρης παραβίασης των δικαιωμάτων τους από την ίδια την επίθεση και τη σύλληψή τους.

Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι εξοργιστική. Η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της, αλλά παρακολουθεί τον εξευτελισμό και τη φυλάκισή τους.

Καλούμε για μια ακόμα φορά το υπουργείο Εξωτερικών και τον Έλληνα πρωθυπουργό να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να απελευθερωθούν άμεσα και να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα μας.

Επιπλέον, καλούμε τον υπουργό Εξωτερικών να θέσει άμεσα το ζήτημα στον Ισραηλινό ομόλογό του. Η ελληνική πολιτεία οφείλει να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, για τον προπηλακισμό και τις απειλές σε βάρος των συμμετεχόντων στον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης. Παράλληλα, και με δεδομένο το ότι το ζήτημα αφορά Ευρωπαίους πολίτες, η Ελλάδα οφείλει να ενημερώσει άμεσα τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και να απαιτήσει την άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στο Ισραήλ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς η ακαταστασία μπορεί να καταστρέψει τη σχέση σας – Τι δείχνει νέα μεγάλη έρευνα

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία για τα 6 εμβόλια γρίπης

Δημόσιο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα βάλει «φρένο» σε ουρές και ρουσφέτια

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται η 5η και 6η δόση

Epic: «Έχουμε αποδείξεις ότι η Apple αποθάρρυνε τους χρήστες από τη χρήση τρίτων App Stores»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:45 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως αφοσιωμένη στον στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος  

«Η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως αφοσιωμένη στον στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβά...
22:52 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον παραολυμπιονίκη Νάσο Γκαβέλα – «Είμαστε υπερήφανοι»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον παραολυμπιονίκη Νάσο Γκαβέλα, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μ...
22:26 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τσίπρας: Η Ευρώπη δεν είναι μία ήπειρος χωρίς ηγεσία, είναι μία ήπειρος με λάθος ηγεσία

Την ανάγκη για μια «άλλη Ευρώπη» που θα είναι «βιώσιμη, δίκαιη και ανταγωνιστική στον διεθνή κ...
20:44 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Στολίσκος για τη Γάζα: Κόντρες στη Βουλή για την στάση της κυβέρνησης

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στη Βουλή με αιχμή την κατάληψη του διεθνούς στόλου αλληλε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης