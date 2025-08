Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Αποκάλυψε ότι πάσχει από τη νόσο του Lyme μετά τα αρνητικά σχόλια για τις live εμφανίσεις του – «Δεν το λέω για να με λυπηθείτε»

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme, περιγράφοντας τη μάχη του με την ασθένεια ως «εξαντλητική».

Ο 44χρονος τραγουδιστής μοιράστηκε την είδηση με τους θαυμαστές του μέσω Instagram την Πέμπτη, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του «Forget Tomorrow».

«Καθώς αυτά τα δύο απίστευτα χρόνια φτάνουν στο τέλος τους και κοιτάζω μπροστά, ήθελα να γράψω κάτι από καρδιάς. Δεν είναι εύκολο να βάλεις σε λέξεις τον κυκλώνα μιας περιοδείας – αλλά θα προσπαθήσω», ανέφερε στην αρχή της ανάρτησής του.

«Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας και διαγνώστηκα με τη νόσο του Lyme -δεν το λέω για να με λυπηθείτε- αλλά για να ρίξω λίγο φως σε όσα περνούσα πίσω από τις κάμερες», εξήγησε.



«Αν έχετε ζήσει αυτή την ασθένεια ή γνωρίζετε κάποιον που την έχει, τότε ξέρετε: το να ζεις με αυτό μπορεί να είναι αδιάκοπα εξουθενωτικό, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά».

Ο Τίμπερλεϊκ παραδέχτηκε πως έπαθε σοκ όταν έμαθε τη διάγνωση: «Αλλά τουλάχιστον μπορούσα να καταλάβω γιατί βρισκόμουν στη σκηνή με έντονο νευρολογικό πόνο ή ένιωθα απίστευτη εξάντληση ή αδιαθεσία».

Όπως αποκάλυψε, είχε φτάσει στο σημείο να πάρει μια δύσκολη απόφαση για το αν θα εγκαταλείψει την περιοδεία. «Αποφάσισα πως η χαρά που μου δίνει η σκηνή ξεπερνά το στιγμιαίο στρες που ένιωθε το σώμα μου», έγραψε.

«Χαίρομαι τόσο πολύ που συνέχισα».



Απευθυνόμενος στο κοινό του, είπε: «Όχι μόνο απέδειξα στον εαυτό μου την ψυχική μου αντοχή, αλλά πλέον έχω τόσες ξεχωριστές στιγμές μαζί σας που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως στην αρχή δίσταζε να μιλήσει δημόσια για την ασθένεια. «Μεγάλωσα με την αντίληψη ότι κάτι τέτοιο πρέπει να το κρατάς για τον εαυτό σου. Αλλά προσπαθώ να είμαι πιο ανοιχτός σχετικά με τις δυσκολίες μου ώστε να μην παρεξηγούνται».

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης έκλεισε το μήνυμά του λέγοντας: «Μοιράζομαι όλα αυτά με την ελπίδα να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε πιο συνδεδεμένοι. Θα ήθελα να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους που βιώνουν αυτή την ασθένεια».

Η σύζυγός του, ηθοποιός Τζέσικα Μπιλ, με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιους, στήριξε δημόσια τον Τίμπερλεϊκ, πατώντας like στη δημοσίευσή του και αναδημοσιεύοντάς την στο Instagram της σε Story.

Η αποκάλυψη για την υγεία του έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή του στο φεστιβάλ Electric Castle στη Ρουμανία, όπου βίντεο των παρευρισκόμενων τον έδειχναν να αφήνει το κοινό να τραγουδά το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας του «Can’t Stop the Feeling!», ενώ εκείνος χόρευε στη βροχή.

🇷🇴🎤🤐🕺Justin Timberlake sparked backlash at Romania’s Electric Castle festival after fans said he barely sang during his set. Videos show him repeatedly asking the crowd to sing while he danced & walked around the stage. One viral clip was captioned, “When you pay for a concert… pic.twitter.com/ahNP9mbFOQ

