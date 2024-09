Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Δήλωσε ένοχος για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ καταδικάστηκε σε κοινωφελή εργασία, επειδή τον περασμένο Ιούνιο συνελήφθη να οδηγεί σε κατάσταση μέθης.

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός συνελήφθη ένα βράδυ του Ιουνίου, ενώ οδηγούσε μια BMW στο προάστιο Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, αλλά δεν κατάφερνε να διατηρήσει το όχημα στη «σωστή» πορεία, ανέφερε η αστυνομία.

Μάλιστα, τα μάτια του Αμερικανού ποπ σταρ «ήταν κόκκινα και η ανάσα του μύριζε αλκοόλ», σύμφωνα με την έκθεση των αστυνομικών.

Αρχικά, ο Τίμπερλεϊκ είχε δηλώσει αθώος, κάτι που θα οδηγούσε στη διεξαγωγή δίκης, όμως σήμερα, Παρασκευή (13/09) αποφάσισε να δηλώσει ένοχος για το πλημμέλημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

