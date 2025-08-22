Συγκλονίζει η Γαία Μερκούρη για την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη: «Ήταν σοκ – Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω»

Την δική της δύσκολη εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης περιέγραψε η Γαία Μερκούρη σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ.

Η κόρη του Μάκη Παντζόπουλου και της Δωροθέας Μερκούρη ανακάλεσε στη μνήμη της την δύσκολη αυτή στιγμή και έστειλε το δικό της μήνυμα σε όλες τις γυναίκες.

Η Γαία Μερκούρη εξήγησε αρχικά ότι παρά το γεγονός, πως έχει μεγαλώσει στο κέντρο της πόλης και είναι εξοικειωμένη με έντονα περιστατικά, τρομοκρατήθηκε όταν ένας άντρας την παρακολούθησε από το σούπερ μάρκετ μέχρι το σπίτι της – σε σημείο να αναρωτιέται εάν εκείνη προκάλεσε το συμβάν.

«Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω»

Όπως είπε, η παρενόχληση στον δρόμο παίρνει πολλές μορφές, από βλέμματα και σχόλια μέχρι επίμονες συμπεριφορές που προκαλούν ανασφάλεια: «Τα βλέμματα που τραβάς πάνω σου αν φοράς ένα μπλουζάκι με ανοιχτό ντεκολτέ, τα σφυρίγματα και τα σχόλια αν βγεις με ένα χαριτωμένο σορτσάκι. Θυμάμαι ότι γύριζα σπίτι από το σούπερ μάρκετ με τις πιτζάμες μου, όταν συνειδητοποίησα την ώρα που ξεκλείδωνα την πόρτα ότι κάποιος με είχε ακολουθήσει, στεκόταν πίσω μου και αυνανιζόταν. Ήταν σοκ. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Ένιωσα φόβο και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου συνέβη αυτό. Αναρωτήθηκα αν έφταιγα εγώ».

Στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες, η Γαία Μερκούρη τόνισε: «Ποτέ όμως μην αναρωτηθείς αν φταις εσύ όταν σε παρενοχλούν. Δεν είναι ποτέ δικό μας λάθος. Είναι αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου συστήματος, έλλειψης παιδείας, κοινωνικών στερεοτύπων και πολλών άλλων παραγόντων».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξή της, το μοντέλο αναφέρθηκε σε εμπειρίες της από κέντρο της Αθήνας, όπου και μεγάλωσε: «Μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας, οπότε σίγουρα έχω ζήσει μερικές πολύ άσχημες και σοκαριστικές εμπειρίες με άντρες στον δρόμο. Ευτυχώς, δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι πολύ σοβαρό, αλλά όλες οι γυναίκες γνωρίζουν αυτή την αίσθηση να περπατάς απλώς στον δρόμο και να νιώθεις ότι σε παρενοχλούν».