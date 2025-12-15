Ρούλα Σταματοπούλου: «Προσπαθούσαμε τρία χρόνια να αποκτήσουμε παιδί, αλλά δεν το έβαλα κάτω»

Σύνοψη από το

  • Η Ρούλα Σταματοπούλου, σε συνέντευξή της, αποκάλυψε πως προσπαθούσε τρία χρόνια προκειμένου να μείνει έγκυος, τονίζοντας: “Αλλά δεν το έβαλα κάτω, με τίποτα. Σε κάθε αποτυχία, πείσμωνα πιο πολύ.”
  • “Απολαμβάνω την μητρότητα στο 100%”, δήλωσε η make up expert, προσθέτοντας πως δεν θα το ζούσε εάν είχε γίνει μητέρα μικρότερη, καθώς “δεν ήμουν ώριμη στα 30, καταστροφή θα ήμουν”.
  • Η Ρούλα Σταματοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν σκέφτεται να αποκτήσει άλλο μωρό, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Είμαι ευλογημένη με αυτό που μας έστειλε ο Θεός, μέχρι εκεί!”
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ρούλα Σταματοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/larou1

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδωσε η Ρούλα Σταματοπούλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/12). Η make up expert και hairstylist, μεταξύ άλλων μίλησε και για το κομμάτι της μητρότητας και εξομολογήθηκε πως προσπαθούσε τρία χρόνια, προκειμένου να μείνει έγκυος. Η ευτυχισμένη μητέρα έφερε στον κόσμο τον γιο της, τον Μάιο του 2022, και τον ονόμασε Μιχαήλ Άγγελο.

Μιλώντας για τον γιο της, η Ρούλα Σταματοπούλου είπε ότι: «Ο Άγγελος είναι 3,5 ετών. Σε αυτή την ηλικία τα πράγματα στο σπίτι είναι στα κάγκελα. Καλά κάνει και είναι και ζωηρό, είναι ακούραστος. Ανοίγει τα μάτια του με γέλιο κακαριστό και κοιμάται έτσι. Ήμασταν στις κούνιες, σταματάει, με κοιτάει, μου χαϊδεύει τα μαλλιά και μου είπε ότι είμαι πολύ όμορφη. Δεν μου το έχει πει ξανά, βούρκωσα και του έλεγα πως τον αγαπάω!».

«Απολαμβάνω την μητρότητα στο 100%. Δεν θα το ζούσα εάν τον έκανα μικρότερη, δεν υπήρχε περίπτωση. Τον χρόνο να γύρναγα πίσω, πάλι το ίδιο θα έκανα! Και ας ταλαιπωρήθηκα. Δεν μου λείπει τίποτα. Πώς να στο πω; Δεν μου λείπει το έξω, τα έχω κάνει όλα. Αυτή τη στιγμή γεμίζω από τον μικρό μου. Τέλος, είμαι εκεί. Δεν ήμουν ώριμη στα 30, καταστροφή θα ήμουν», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η Ρούλα Σταματοπούλου είπε ότι: «Δεν σκεφτόμαστε για άλλο μωρό, ούτε καν. Δεν θα έμπαινα καν στη διαδικασία της ταλαιπωρίας. Είμαι ευλογημένη με αυτό που μας έστειλε ο Θεός, μέχρι εκεί! Νιώθω τρομερή ευλογία που το κατάφερα, έτσι; Προσπαθούσαμε τρία χρόνια, πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν το έβαλα κάτω, με τίποτα. Σε κάθε αποτυχία, πείσμωνα πιο πολύ. Και το ήθελα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια».

22:52 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

