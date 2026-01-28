Ρούλα Κορομηλά για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Επτά παιδιά χάθηκαν – Δεν υπάρχουν λόγια, μόνο πόνος» – Δείτε την ανάρτηση

  • Το πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο την τραγωδία από το τροχαίο στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις νοσηλεύονται τραυματισμένοι.
  • Μεταξύ αυτών που εκφράζουν τη λύπη τους για το τραγικό γεγονός είναι η Ρούλα Κορομηλά, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει την αναστάτωσή της.
  • Η παρουσιάστρια στην ανάρτησή της αναφέρει χαρακτηριστικά για την τραγωδία: «Επτά παιδιά χάθηκαν. Δεν υπάρχουν λόγια. Μόνο πόνος».
Το πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο την τραγωδία από τροχαίο στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα. Μεταξύ αυτών που εκφράζουν τη λύπη τους για το τραγικό γεγονός είναι η Ρούλα Κορομηλά, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει την αναστάτωσή της για το συμβάν.

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Διακόσιοι φίλαθλοί του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα – Ακύρωση όλων των εκδρομών και κάλεσμα για συγκέντρωση το βράδυ στην Τούμπα

«Ένα ταξίδι χαράς και αγάπης για την ομάδα κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία. Επτά παιδιά χάθηκαν. Επτά οικογένειες θρηνούν. Δεν υπάρχουν λόγια. Μόνο πόνος. Η σκέψη μου με τις οικογένειες των αθώων θυμάτων. Κρίμα κι άδικο», αναφέρει στην ανάρτηση της:

