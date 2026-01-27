Κατερίνα Στανίση: «Μόνο η Παναγία με έσωσε από πολλά…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Στανίση
Φωτογραφία: Instagram/katerina_stanisi

Την Κατερίνα Στανίση υποδέχτηκε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή της, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια, με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε για το θέμα της πίστης. Μάλιστα, αναφέρθηκε στη σχέση της με την Παναγία, την οποία δήλωσε πως είχε δει όταν ήταν μικρή και ότι την έχει σώσει από πολλά.

Στη συνέντευξή της, η Κατερίνα Στανίση εξομολογήθηκε πως: «Έχω χρόνια πνευματικό. Είμαι πολύ δεμένη με την εκκλησία. Tο έχω γράψει στο βιβλίο μου, είχα δει την Παναγία όταν ήμουν μικρή. Αυτό δεν ξεχνιέται!».

Ακόμα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις είπε ότι: «Πάντα από την οικογένεια υπήρχε η πίστη στο Θεό, όσο πίστευαν οι άνθρωποι, αλλά θα μπορούσα εγώ να μην το συνεχίσω, να μην το κρατήσω. Αλλά είδα ότι εκεί υπάρχει αλήθεια μεγάλη.

Μόνο η Παναγία με έσωσε από πολλά. Πώς να μην την αγαπώ; Με προσευχές. Μου “τρώει” πολλές ώρες από την ημέρα μου και νιώθω μια αγαλλίαση, τι να σου πω».

