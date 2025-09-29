Ροντρίγκο Καρντέν: «Η Ελλάδα αποτελεί πηγή έμπνευσης»

Ο Ροντρίγκο Καρντέν, ανιψιός του σχεδιαστή Πιέρ Καρντέν και καλλιτεχνικός διευθυντής της παράστασης «Ο χορός του γαλαξία», που φέρει την υπογραφή του διάσημου οίκου μόδας, μίλησε στην «R» για το φαντασμαγορικό υπερθέαμα που θα παρακολουθήσουμε στις 4 Οκτωβρίου στο Christmas Theater, για τον διάσημο θείο του, αλλά και για τις στολές της NASA που σχεδιάζει

Της Κορύνας Μαντάγαρη

Μετά την Όπερα του Παρισιού, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα «Ο χορός του γαλαξία», με την υπογραφή του Πιέρ Καρντέν, θα παρουσιαστεί στο Christmas Theater στις 4 Οκτωβρίου. Το κοινό της Ελλάδας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια πρωτοποριακή παράσταση, που εμπνεύστηκε ο Γάλλος μετρ της μόδας, μια ωδή στον γάμο της τέχνης με την επιστήμη, σε καλλιτεχνική διεύθυνση του ανιψιού του, Ροντρίγκο Καρντέν. Πρόκειται για ένα τρισδιάστατο οπτικό ταξίδι στο διάστημα. Τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά εφέ θα μετατρέψουν το Christmas Theater σε Πλανητάριο, ενώ κορυφαίοι χορευτές θα παρουσιάσουν μια βραδιά υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων, με μοναδικά κοστούμια που φέρουν την υπογραφή του οίκου Πιέρ Καρντέν. Η σκηνογραφία και η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι του Ρ. Καρντέν, χορογραφημένη από τον Μασιμιλιάνο Βολπίνι, στενό συνεργάτη του Ρομπέρτο Μπόλε. Με όχημα τη δεξιοτεχνία και τον λυρισμό θα μας ταξιδέψουν σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, που συνδυάζει τα άστρα και τη μόδα, ο πιο διάσημος χορευτής της γενιάς του, Ρ. Μπόλε, ετουάλ της Σκάλας του Μιλάνου και πρώην πρίγκιπας του American Ballet Theatre και η κορυφαία πρίμα μπαλαρίνα Τατιάνα Μέλνικ. Μαζί τους το Nuovo Balletto Di Toscana και η χορεύτρια Ντανιέλε Αλούμα.

O Ρ. Καρντέν μιλά στη Realnews για τη δημιουργία αυτού του φαντασμαγορικού σόου, ενώ αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της σχέσης του με τον θείο του, σημαντικό πυλώνα της υψηλής ραπτικής, Πιέρ Καρντέν. «Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι ο συνεχιστής του οίκου Πιέρ Καρντέν, αλλά παράλληλα και μεγάλη ευθύνη. Το να συνεχίζεις την κληρονομιά του Πιερ Καρντέν σημαίνει σεβασμός στο DNA του, ενώ παράλληλα υπάρχει η μεγάλη ευθύνη να φέρεις την καινοτομία και τη δημιουργία στην καθημερινή ζωή». Ενώ ο Πιέρ Καρντέν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο σημαντικούς σχεδιαστές μόδας του περασμένου αιώνα, ο γιος της αδερφής του, Ροντρίγκο, αποκαλύπτει πώς του παρέδωσε τα ηνία του οίκου μόδας. «Πέρασα πολλά χρόνια στο πλευρό του και έμαθα πολλά δίπλα του. Μου εμπιστεύτηκε τον οίκο μόδας, γιατί γνώριζε καλά ότι μοιραζόμασταν τις ίδιες αξίες, τη δημιουργικότητα, την πειθαρχία και τον σεβασμό για την κληρονομιά του Πιέρ Καρντέν… Τον θυμάμαι να μου λέει πάντα: Να είσαι ο εαυτός σου, αλλά να μην ξεχνάς ποτέ την ουσία του Πιέρ Καρντέν. Αυτή είναι και η αρχή που με οδηγεί και σήμερα».

Ως καλλιτεχνικός διευθυντής του μεγαλειώδους σόου, ο Ροντρίγκο αποκαλύπτει στην «R» τι θα παρακολουθήσουμε στο Christmas Theater: «Το κοινό θα απολαύσει ένα φαντασμαγορικό ταξίδι στο σύμπαν του Πιέρ Καρντέν, φουτουριστικά σχέδια, εμβληματικές δημιουργίες και μια μοναδική περφόρμανς που συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική και το θέαμα. Μια πραγματική γιορτή δημιουργίας».

Ο οίκος μόδας Πιέρ Καρντέν σχεδιάζει αποκλειστικά τις στολές που φορούν οι αστροναύτες στο διάστημα και ο Ρ. Καρντέν μιλά με ενθουσιασμό για τη συνεργασία του με τη NASA. «Ο Πιέρ Καρντέν ήταν εντυπωσιασμένος από τις εξερευνήσεις στο διάστημα και από το 1960 ήδη είχε σχεδιάσει το πρωτότυπο μιας στολής ειδικά για αστροναύτες. Αυτό το πάθος του θείου μου μού έδωσε έμπνευση για τη συνεργασία μας με τη NASA και άλλα ιδρύματα – έχουμε κλείσει συμφωνία με το ευρωπαϊκό τμήμα αποστολών στο Διάστημα. Η συνεργασία αυτή δείχνει περίτρανα πως η μόδα και η επιστήμη μπορούν να συνομιλούν την ίδια γλώσσα».

Ποιες είναι οι πηγές έμπνευσής του; «Η αρχιτεκτονική, η μουσική, η τεχνολογία, αλλά και τα συναισθήματά μου», απαντά ο Ρ. Καρντέν. «Η μόδα δεν έχει να κάνει μόνο με τα ενδύματα και τα υφάσματα, αλλά με το να βρεις τρόπο να εκφράσεις τη δική σου οπτική για τη ζωή. Τα ρούχα είναι η έκφραση της ταυτότητάς μας. Επηρεάζουν το πώς παρουσιάζουμε τον εαυτό μας στους άλλους και το πώς νιώθουμε για τον εαυτό μας».

Το υλικό, το σχέδιο, η άνεση ή το σχήμα είναι άραγε το πιο σημαντικό που κάνει ένα ρούχο δελεαστικό; «Όλα είναι σημαντικά, αλλά η ουσία είναι το συναίσθημα. Μια γυναίκα πρέπει να νιώθει μοναδική και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι που κάνει μια δημιουργία πραγματικά ακαταμάχητη».

Ο Ροντρίγκο δηλώνει θαυμαστής της Ελλάδας. «Εχω επισκεφθεί πολλές φορές τη χώρα σας και κάθε φορά νιώθω υπέροχα. Εχω δεσμούς φιλίας με τη Μάρω Κεσεσίογλου, γενική πρόξενο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα και ιδρύτρια και πρόεδρο της “Eλληνικής Δράσης Αφρικής”. Η αφοσίωσή της με εμπνέει και με κάνει να νιώθω ακόμα πιο κοντά στην Ελλάδα και στους ανθρώπους της. Η Ελλάδα αποτελεί πηγή έμπνευσης… Ο ήλιος, τα τοπία, η αρμονία της κλασικής τέχνης και αρχιτεκτονικής», εξηγεί, ενώ τονίζει ότι η μόδα είναι μια πτυχή του πολιτισμού. «Όπως οι τέχνες, η μουσική ή η αρχιτεκτονική, η μόδα αντανακλά τις αξίες και τη δημιουργία μιας κοινωνίας».

Για τις Ελληνίδες διαπιστώνει: «Χωρίς αμφιβολία, οι Ελληνίδες έχουν μια φυσική κομψότητα και μια έντονη αίσθηση ατομικότητας, γεγονός που καθιστά το στιλ τους μοναδικό».