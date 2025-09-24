Πάρης Σκαρτσολιάς: «Είχα επικοινωνία ώστε να ενταχθώ στα νέα επεισόδια της σειράς “Το σόι σου”»

Enikos Newsroom

lifestyle

Πάρης Σκαρτσολιάς: «Είχα επικοινωνία ώστε να ενταχθώ στα νέα επεισόδια της σειράς “Το σόι σου”»

Ο Πάρης Σκαρτσολιάς μίλησε στον Ηλία Σκουλά και στην κάμερα του Breakfast@Star, αναφερόμενος στην πορεία του στην υποκριτική από τα παιδικά του χρόνια, στην πρόταση που δέχτηκε για τη σειρά «Το σόι σου», αλλά και στην προσωπική του απώλεια με τον θάνατο του πατέρα του.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η πρώτη του επαφή με την υποκριτική τον βοήθησε καθοριστικά στη ζωή του. «Η είσοδός μου στο Καφέ της Χαράς έκανε καλά εκ του αποτελέσματος στον μεγάλο Πάρη και στις επιλογές που έκανε. Ως παιδί σκεφτόμουν ότι οι φίλοι μου είχαν χρόνο για παιχνίδι και εγώ όχι. Στα γυρίσματα περνούσα καταπληκτικά», είπε αρχικά ο Πάρης Σκαρτσολιάς.

Μιλώντας για την τηλεοπτική πρόταση που είχε δεχτεί για τη σειρά «Το σόι σου», ανέφερε: «Είχα επικοινωνία ώστε να ενταχθώ στα νέα επεισόδια της σειράς “Το σόι σου”, αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω. Δεν έκανα συζητήσεις για το τί ρόλο θα είχα. Είναι ενδιαφέρουσα σκέψη να επιστρέψει η σειρά, θα πετύχει».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του, η οποία παραμένει έντονα παρούσα στη ζωή του. «Είναι νωπή ακόμα η απώλεια του πατέρα μου. Πάντα υπάρχει, δε φεύγει ποτέ. Νιώθω ότι είναι συνέχεια δίπλα μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην εθελοντική μείωση τιμής

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:30 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μάιλι Σάιρους: Το τραγούδι που κυκλοφόρησε και είναι αφιερωμένο στον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους

Η Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Secrets», το οπ...
04:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τόσο κακά σχόλια»

Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα για τη συνεργασία της με τον...
00:45 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σκάρλετ Γιόχανσον: Παραδέχτηκε πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ την ενέπνευσε να σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή και την καριέρα της ο α...
22:37 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: Η επίσκεψη στον διατροφολόγο – «Είμαι πολύ happy με το αποτέλεσμα»

Η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε την καλή της φίλη και διατροφολόγο και έδειξε τις μετρήσεις της. Η ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος