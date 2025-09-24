Πάρης Σκαρτσολιάς: «Είχα επικοινωνία ώστε να ενταχθώ στα νέα επεισόδια της σειράς “Το σόι σου”»

Ο Πάρης Σκαρτσολιάς μίλησε στον Ηλία Σκουλά και στην κάμερα του Breakfast@Star, αναφερόμενος στην πορεία του στην υποκριτική από τα παιδικά του χρόνια, στην πρόταση που δέχτηκε για τη σειρά «Το σόι σου», αλλά και στην προσωπική του απώλεια με τον θάνατο του πατέρα του.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η πρώτη του επαφή με την υποκριτική τον βοήθησε καθοριστικά στη ζωή του. «Η είσοδός μου στο Καφέ της Χαράς έκανε καλά εκ του αποτελέσματος στον μεγάλο Πάρη και στις επιλογές που έκανε. Ως παιδί σκεφτόμουν ότι οι φίλοι μου είχαν χρόνο για παιχνίδι και εγώ όχι. Στα γυρίσματα περνούσα καταπληκτικά», είπε αρχικά ο Πάρης Σκαρτσολιάς.

Μιλώντας για την τηλεοπτική πρόταση που είχε δεχτεί για τη σειρά «Το σόι σου», ανέφερε: «Είχα επικοινωνία ώστε να ενταχθώ στα νέα επεισόδια της σειράς “Το σόι σου”, αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω. Δεν έκανα συζητήσεις για το τί ρόλο θα είχα. Είναι ενδιαφέρουσα σκέψη να επιστρέψει η σειρά, θα πετύχει».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του, η οποία παραμένει έντονα παρούσα στη ζωή του. «Είναι νωπή ακόμα η απώλεια του πατέρα μου. Πάντα υπάρχει, δε φεύγει ποτέ. Νιώθω ότι είναι συνέχεια δίπλα μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.