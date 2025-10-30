Μαρίνα Σταυράκη: «Έχω δεχθεί σχόλια, μην πω bullying, κακεντρέχειας – Τα αφήνουμε πίσω μας και προχωράμε»

Enikos Newsroom

lifestyle

μαρινα πατουλη

Με χαμόγελο και διάθεση εξομολόγησης, η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό, αναφερόμενη στη ζωή της μακριά από τον γιο της, Αλέξανδρο Πατούλη, που σπουδάζει στο εξωτερικό, αλλά και στα σχόλια που δέχονται οι γυναίκες για την εμφάνισή τους.

Μαρίνα Σταυράκη για τα φίλτρα στο Instagram: «Πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο»

«Ο γιος μου σπουδάζει ΜΜΕ, είναι στο δεύτερο έτος. Περιμένω να περάσουμε μαζί τις γιορτές, μου έχει λείψει. Πατάει στα πόδια του, είναι αυτόνομος, αυτάρκης και εσωστρεφής», ανέφερε με συγκίνηση.

Όταν ρωτήθηκε αν της μιλά για την προσωπική του ζωή, απάντησε: «Έχω εμπιστοσύνη στις επιλογές του, που δεν μοιράζεται ακόμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω εγγονάκι αλλά θεωρώ θα αργήσει λίγο. Η επιλογή που θα κάνει και θα τον κάνει ευτυχισμένο θεωρώ θα κάνει ευτυχισμένη και εμένα».

Στη συνέχεια, σχολίασε με χιούμορ και άνεση τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την εμφάνισή του: «Ο Άδωνις εκσυγχρονίζεται με τα δεδομένα και πέρα από καλό λόγο θέλει να έχει και καλή εμφάνιση».

Κλείνοντας, η Μαρίνα Σταυράκη αναφέρθηκε στα κακεντρεχή σχόλια που συχνά δέχονται οι γυναίκες για την εικόνα τους, στέλνοντας το δικό της μήνυμα αυτοπεποίθησης.

«Η ομορφιά δεν αποτελεί διαβατήριο, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Κάθε γυναίκα πρέπει να δείξει το έργο της και να κριθεί από αυτό. Κι εγώ έχω δεχθεί σχόλια, μην πω bullying, κακεντρέχειας. Τα αφήνουμε πίσω μας και προχωράμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι πιο αποτελεσματικές φράσεις για να ηρεμήσετε το παιδί σας σε όλες τις ηλικίες

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού-Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Η Nvidia έγραψε ιστορία: Η πρώτη εταιρεία που «έσπασε το φράγμα» των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Υπουργείου Οικονομικών: Τι αποφασίστηκε για τη χρηματοδότηση των δήμων – Τα ανοιχτά ζητήματα

Το OnePlus 15 κυκλοφόρησε στην Κίνα – Η παγκόσμια έκδοση «έρχεται σύντομα»

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:15 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ελένη Καλογεροπούλου: «Με έπιασε κατάθλιψη – Έλεγα “δεν θα φύγω ποτέ από εδώ θα πεθάνω εδώ”»

Μια συνέντευξη γεμάτη εμπειρίες ζωής, δύναμη και συναίσθημα έδωσε η Ελένη Καλογεροπούλου στην ...
03:15 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Θοδωρής Αθερίδης: «Έχω πάει μια φορά στο Άγιον Όρος – Δεν μου άρεσε που έλειπε μια κυρία»

Για την εμπειρία του στο Άγιον Όρος μίλησε στην κάμερα του Πρωινού ο Θοδωρής Αθερίδης. Σε ένα ...
02:15 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Οδυσσέας Σταμούλης για την απώλεια του γιού του: «Βλέπω εσένα και θυμάμαι το παιδί μου – Είμαστε μια ειδική κατηγορία πόνου»

Μια συνέντευξη από καρδιάς έδωσε ο Οδυσσέας Σταμούλης στην Αθηναΐδα Νέγκα, τα μεσάνυχτα της Τε...
00:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Παντελής Τουτουντζής: «Δεχθήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και για τη ζωή των παιδιών μας» – Η συγκλονιστική αποκάλυψη του make up artist

Ο Παντελής Τουτουντζής και ο Νάσος Τσιβγούλης άνοιξαν την καρδιά τους στο «Στούντιο 4», μιλώντ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς