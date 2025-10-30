Μαρίνα Σταυράκη: «Έχω δεχθεί σχόλια, μην πω bullying, κακεντρέχειας – Τα αφήνουμε πίσω μας και προχωράμε»

Με χαμόγελο και διάθεση εξομολόγησης, η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό, αναφερόμενη στη ζωή της μακριά από τον γιο της, Αλέξανδρο Πατούλη, που σπουδάζει στο εξωτερικό, αλλά και στα σχόλια που δέχονται οι γυναίκες για την εμφάνισή τους.

«Ο γιος μου σπουδάζει ΜΜΕ, είναι στο δεύτερο έτος. Περιμένω να περάσουμε μαζί τις γιορτές, μου έχει λείψει. Πατάει στα πόδια του, είναι αυτόνομος, αυτάρκης και εσωστρεφής», ανέφερε με συγκίνηση.

Όταν ρωτήθηκε αν της μιλά για την προσωπική του ζωή, απάντησε: «Έχω εμπιστοσύνη στις επιλογές του, που δεν μοιράζεται ακόμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω εγγονάκι αλλά θεωρώ θα αργήσει λίγο. Η επιλογή που θα κάνει και θα τον κάνει ευτυχισμένο θεωρώ θα κάνει ευτυχισμένη και εμένα».

Στη συνέχεια, σχολίασε με χιούμορ και άνεση τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την εμφάνισή του: «Ο Άδωνις εκσυγχρονίζεται με τα δεδομένα και πέρα από καλό λόγο θέλει να έχει και καλή εμφάνιση».

Κλείνοντας, η Μαρίνα Σταυράκη αναφέρθηκε στα κακεντρεχή σχόλια που συχνά δέχονται οι γυναίκες για την εικόνα τους, στέλνοντας το δικό της μήνυμα αυτοπεποίθησης.

«Η ομορφιά δεν αποτελεί διαβατήριο, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Κάθε γυναίκα πρέπει να δείξει το έργο της και να κριθεί από αυτό. Κι εγώ έχω δεχθεί σχόλια, μην πω bullying, κακεντρέχειας. Τα αφήνουμε πίσω μας και προχωράμε».