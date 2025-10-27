Κώστας Δόξας: Κατέθεσε μήνυση σε βάρος της πρώην συζύγου του επειδή δεν φόρεσε κράνος στην 8χρονη κόρη τους

Enikos Newsroom

lifestyle

Κώστας Δόξας

Μήνυση εναντίον της πρώην συζύγου του κατέθεσε ο Κώστας Δόξας. Ο τραγουδιστής κατέθεσε τη μήνυση επειδή η πρώην σύζυγος δεν φόρεσε κράνος στην κόρη τους.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ο Κώστας Δόξας βρισκόταν έξω από το σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου πηγαίνει η 8χρονη κόρη του και είδε το παιδί να ανεβαίνει στο μηχανάκι της μητέρας του χωρίς να φορέσει κράνος.

Η πρώην σύζυγός του, σύμφωνα με πληροφορίες, είδε τον τραγουδιστή ότι βρισκόταν εκεί και έφυγαν βιαστικά από το σημείο. Ο Κώστας Δόξας τρόμαξε με την εικόνα αυτή και πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου υπέβαλε μήνυση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η πρώην σύζυγός του συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Ο δικηγόρος, Σπύρος Δημητρίου, μιλώντας στο «Buonogiorno» είπε ότι «τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι αστείες. Θα το θεωρούσα μία απλή απερισκεψία εκ μέρους της πρώην συζύγου του κ. Δόξα αν δεν έβλεπα τη φωτογραφία, καθώς η ίδια μερίμνησε για τον εαυτό της να φορέσει κράνος. Σημειωτέον ότι δεν είναι μία απλή τροχαία παράβαση, αλλά είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Είναι η πολλοστή φορά που ο κ. Δόξας διαπιστώνει ανάλογες συμπεριφορές και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μήνυση. Δεν είναι στο πλαίσιο μιας εκδικητικής συμπεριφοράς».

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερο, λέει νέα μελέτη – Ποια η σύνδεση ανάμεσα σε ευφυΐα και μακροζωία

«Κατεβάζουν ρολά» τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια-Κραυγή αγωνίας από τους εργαστηριακούς γιατρούς

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποιες καταβάλλονται σήμερα και πότε συνεχίζονται οι πληρωμές στους δικαιούχους

Τέλη κυκλοφορίας: Έρχονται πρόστιμα για όσους δεν έχουν πληρώσει του 2020 – Πότε θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια για το 2026

Η χρήση της εμπλοκής για να ελεγχθεί αν η βαρύτητα είναι κβαντική μόλις έγινε πιο περίπλοκη

Προειδοποίηση του FBI – Διαγράψτε αμέσως αυτά τα μηνύματα από το κινητό σας
περισσότερα
11:26 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ξέσπασε στον «αέρα» η Φαίη Σκορδά: «Ήταν χυδαίο αυτό που συνέβη»

Η Φαίη Σκορδά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της στον «αέρα» της εκπομπής της, ανα...
10:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Μπάρκα: Το τρυφερό βίντεο με τη γιαγιά της – «Όπως μας φρόντισαν, να τους φροντίζουμε»

Ένα τρυφερό βίντεο με την πολυαγαπημένη γιαγιά της ανέβασε η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό λογαρ...
08:14 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Κλέλια Ανδριολάτου: Πλένει… πιάτα με σέξι διάθεση – «Τα κύματα δεν ρωτάνε αν είμαι έτοιμη»

Στην Κέρκυρα βρίσκεται η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία έκανε μια μίνι επίσκεψη στο νησί των Φαιά...
07:46 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Ο πελαργός φέρνει γάμο

Μετά τη ρομαντική πρόταση γάμου στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, ο δημοφιλής ηθοποιός Νίκος Πολυδερό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς