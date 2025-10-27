Κώστας Δόξας: Κατέθεσε μήνυση σε βάρος της πρώην συζύγου του επειδή δεν φόρεσε κράνος στην 8χρονη κόρη τους

Μήνυση εναντίον της πρώην συζύγου του κατέθεσε ο Κώστας Δόξας. Ο τραγουδιστής κατέθεσε τη μήνυση επειδή η πρώην σύζυγος δεν φόρεσε κράνος στην κόρη τους.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ο Κώστας Δόξας βρισκόταν έξω από το σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου πηγαίνει η 8χρονη κόρη του και είδε το παιδί να ανεβαίνει στο μηχανάκι της μητέρας του χωρίς να φορέσει κράνος.

Η πρώην σύζυγός του, σύμφωνα με πληροφορίες, είδε τον τραγουδιστή ότι βρισκόταν εκεί και έφυγαν βιαστικά από το σημείο. Ο Κώστας Δόξας τρόμαξε με την εικόνα αυτή και πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου υπέβαλε μήνυση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η πρώην σύζυγός του συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Ο δικηγόρος, Σπύρος Δημητρίου, μιλώντας στο «Buonogiorno» είπε ότι «τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι αστείες. Θα το θεωρούσα μία απλή απερισκεψία εκ μέρους της πρώην συζύγου του κ. Δόξα αν δεν έβλεπα τη φωτογραφία, καθώς η ίδια μερίμνησε για τον εαυτό της να φορέσει κράνος. Σημειωτέον ότι δεν είναι μία απλή τροχαία παράβαση, αλλά είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Είναι η πολλοστή φορά που ο κ. Δόξας διαπιστώνει ανάλογες συμπεριφορές και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μήνυση. Δεν είναι στο πλαίσιο μιας εκδικητικής συμπεριφοράς».

Δείτε το βίντεο του MEGA: