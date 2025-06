Iggy Pop: Βίντεο από τη μακάβρια έξοδό του από τη σκηνή μέσα σε… φέρετρο – «Ο τρόπος που φεύγεις είναι σημαντικός»

Σε μια από τις πιο απρόσμενες στιγμές της καριέρας του, ο 78χρονος θρύλος της ροκ μουσικής, Iggy Pop, κατάφερε για ακόμη μία φορά να αιφνιδιάσει το κοινό του, αυτή τη φορά στο Λονδίνο, όπου έκλεισε την εμφάνισή του με έναν… φέρετρο.

Ο τραγουδιστής του πανκ ροκ συγκροτήματος Stooges αποχώρησε από τη σκηνή του Alexandra Palace κλεισμένος σε ένα φέρετρο και χωρίς μπλούζα (προφανώς), με το κοινό να παρακολουθεί έκπληκτο τη συναυλία του, «Lust For Life».

Καθώς ο Iggy Pop απομακρυνόταν από τη σκηνή, κλεισμένος μέσα σε ένα φέρετρο επάνω σε ροδάκια, οι θεατές τον αποθέωναν, ενώ ο ίδιος ανήρτησε το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο X.

«Το Λονδίνο ήταν απολαυστικό! Ο τρόπος που φεύγεις είναι εξίσου σημαντικός με τον τρόπο που εμφανίζεσαι», έγραψε.

London was a hoot! How you exit is equally important to how you enter. pic.twitter.com/CA5Hz4Cugj

— Iggy Pop (@IggyPop) May 31, 2025